ऐन वक्त पर बदला केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम, दिल्ली से बुलावा आते ही रद हुए भोपाल के दो बड़े आयोजन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार शाम को आईआईएसईआर (आइसर) भोपाल में 'अत्रि' परिसर और भोपाल पश्चिमी बायपास का भूमिपूजन करने वाले थे। उनके दोनों कार्यक्रम अचानक निरस्त कर दिए गए।

मैसेज आने के बाद हुआ बदलाव

बताया जा रहा है दिल्ली से मिले संदेश के बाद अचानक उन्हें किसी वर्चुअल बैठक में शामिल होना पड़ा, जिससे बाकी दो कार्यक्रमों में वे शामिल नहीं हो पाए।

आइसर के कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भेजा, जबकि पश्चिमी बायपास का भूमिपूजन टाल दिया गया।

नशामुक्ति अभियान को लेकर वह पत्रकारों से बातचीत करने वाले थे, पर इसे भी रद कर दिया गया। वे लगभग आधे घंटे में दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाले हैं।