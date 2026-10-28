भोपाल: रानी कमलापति स्टेशन पर मोबाइल और नकदी चुराने वाले 2 चोर गिरफ्तार; 3.91 लाख के 8 मोबाइल बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ट्रेन में सफर के दौरान या स्टेशन पर सोते समय जरा सी लापरवाही यात्रियों को भारी पड़ सकती है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मोबाइल, नकदी और पर्स चोरी करने वाले दो आरोपितों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने स्टेशन पर चोरी की चार वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। इसके अलावा, उनसे पहले की चोरी के मामलों से जुड़े मोबाइल भी बरामद किए गए हैं।

दोनों के कब्जे से कुल आठ मोबाइल फोन, जिनकी कीमत करीब 3.91 लाख रुपये है और 3000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे ट्रेन में चढ़ते-उतरते समय, प्लेटफार्म पर सोते हुए और ओवरब्रिज पर बैठने के दौरान अपने सामान की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें।