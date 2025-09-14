मेरी खबरें
    Ujjain Simhasth 2028: उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा ऑडिट किया है। प्रतिदिन एक लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे, अधिक संख्या पर अगले दिन दर्शन की व्यवस्था होगी। 60 हजार पुलिसकर्मी तैनात होंगे। उज्जैन और खंडवा जिलों में सुरक्षा प्रबंध और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समय सीमा में कार्य पूरा करने निर्देश दिए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 08:25:32 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 08:28:34 AM (IST)
    उज्जैन सिंहस्थ 2028 में हर दिन एक लाख लोग कर सकेंगे बाबा महाकाल के दर्शन
    महाकाल मंदिर उज्जैन। फाइल फोटो

    HighLights

    1. उज्जैन में सुरक्षा के लिए 60 हजार पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती।
    2. उज्जैन आने वाले 15 से 20 प्रतिशत श्रद्धालु ओंकारेश्वर भी जाएंगे।
    3. ओंकारेश्वर में भी श्रद्धालुओं के लिए की जाएगी व्यवस्था।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने 2028 सिंहस्थ महाकुंभ के लिए तैयारियों को गति देते हुए उज्जैन और खंडवा जिलों का सुरक्षा ऑडिट करवाया है। इसमें सामने आया है कि उस दौरान उज्जैन में प्रतिदिन एक लाख श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल का दर्शन कराया जा सकेगा। इससे अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने पर प्रशासन उनके ठहरने की व्यवस्था करेगा और अगले दिन दर्शन कराया जाएगा।

    सुरक्षा ऑडिट के माध्यम से दोनों जिलों की स्थानीय पुलिस ने यह पता लगाया कि भीड़ की दृष्टि से कौन-कौन से स्थान संवेदनशील हैं? सुरक्षा के कहां क्या प्रबंध किए जाने हैं? सीसीटीवी कैमरे कहां लगाए जाएंगे? इनका डिस्प्ले किस-किस जगह पर होगा? इसी रिपोर्ट के आधार पर अब विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

    60 हजार पुलिसकर्मी होंगे तैनात

    पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि उज्जैन और खंडवा जिलों की आडिट रिपोर्ट मुख्यालय को मिल गई है। इसमें पिछले सिंहस्थ में किए गए प्रबंध और इस सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए प्रबंध के उपाय सुझाए गए हैं।

    naidunia_image

    शाही स्नान के दिनों में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अलग से ऑडिट कर जरूरतों के बारे में बताया गया है। सभी जगह मिलाकर लगभग 60 हजार पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जाएगा। दूसरे राज्यों के पुलिस बल की भी मदद ली जा सकती है। सेटेलाइट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों के आसपास पार्किंग की व्यवस्था और जरूरी सुरक्षा प्रबंध का भी आकलन किया गया है।

    उज्जैन आएंगे, तो ओंकारेश्वर में भी करेंगे दर्शन

    उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं में 15 से 20 प्रतिशत के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर दर्शन के लिए पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए ओंकारेश्वर का भी ऑडिट कराया गया है। इसमें श्रद्धालुओं की संभावित संख्या, आने-जाने के रास्ते, प्रतिदिन दर्शन की क्षमता, नर्मदा में स्नान के लिए घाटों की उपलब्धता और क्षमता, पार्किंग व्यवस्था, खंडवा में श्रद्धालुओं को ठहराने की सुविधा और सभी जगह के लिए सुरक्षा प्रबंध की रूपरेखा बताई गई है।

    सिंहस्थ से जुड़े सभी कार्य समय सीमा में पूरा करें : मुख्यमंत्री

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार रात अपने आवास स्थित समत्व भवन में उज्जैन में वर्ष 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने घाटों के विस्तार,सड़क निर्माण, शिप्रा को निर्मल बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा है।

    उन्होंने निर्माण कार्यों के अतिरिक्त अन्य तैयारियां जैसे सुरक्षा, शाही स्नान के दिन की जाने वाली व्यवस्थाओं की अद्यतन जानकारी अधिकारियों से ली। बैठक में उज्जैन के जनप्रतिनिधि वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने भी आयोजन के संबंध में कई सुझाव दिए और सिंहस्थ से जुड़े पुराने अनुभव साझा किए।

