जबलपुर में युवक को खंभे में बांधकर पीटा, सिर पर जूता रखकर वीडियो बनाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। चरगवां क्षेत्र के मिरगा गांव में चोरी की नीयत से घुसे युवक को ग्रामीणों ने दबोच लिया और उसकी धुनाई कर दी। बाद में खंबे में बांधकर उसके सिर पर जूता रखा। घटनाक्रम का वीडियो बहुप्रसारित हो रहा है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर अमानवीय व्यवहार करने वालों की तलाश शुरू कर दी है।

क्या है पूर मामला

मिरगा निवासी राहुल पटेल का पुत्र बीमार था, बुधवार को उसे अस्पताल ले गए थे। दोपहर को नरिसंहपुर के गोटेगांव निवासी विनय उर्फ विनोद चक्रवर्ती, निशांत ठाकुर और शुभम ठाकुर पहुंचे। घर पर ताला लटका देख निशांत और विनय चोरी की नीयत से घुसे और आलमारी में रखे सोने-चांदी लेकर निकलने लगे। तभी राहुल लौट आया। दरवाजा खुला देख शोर मचाया। ग्रामीणों ने विनय को पकड़ लिया। खंबे से बांधकर पिटाई की और सिर पर जूते रखकर माफी मंगवाते हुए वीडियो बनाया। बाद में पुलिस पहुंची और उसे थाने ले गई।