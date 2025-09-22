एमपी में किशोरों की सुनने वाला कोई नहीं... उमंग हेल्पलाइन सेवा हुई बंद, नहीं हो पा रही है काउंसलिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। किशोर व किशोरियों में बढ़ते अवसाद और आत्मघाती जैसे कदम उठाने से बचाने के लिए मनोविज्ञानी काउंसलिंग करने के लिए उमंग हेल्पलाइन एवं परामर्श केंद्र शुरू किया गया था। अब यह हेल्पलाइन सेवा जून से पूरी तरह बंद है। विद्यार्थियों की काउंसलिंग नहीं की जा रही है। यह हेल्पलाइन सेवा मप्र स्कूल शिक्षा विभाग एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के सहयोग से 2020 में शुरू किया गया था।

313 परमार्श केंद्र भी बंद हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर 14425 पर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से भी कॉल आते थे। इसके अलावा विकासखंड स्तर पर 313 परमार्श केंद्र भी खोले गए थे। ये केंद्र भी बंद कर दिए गए है। इसमें सबसे अधिक कोविडकाल के दौरान स्कूली विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई थी। साल भर में करीब एक से ड़ेढ़ लाख कॉल आते थे। इसमें पढ़ाई के अलावा रिलेशन, परीक्षा का तनाव, अवसाद सहित कई प्रकार के अलग-अलग श्रेणी की परेशानियों के कॉल आते थे।