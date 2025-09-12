AIIMS में सुरक्षाकर्मी की नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से 4.5 लाख रुपये की ठगी

मेरी खबरें
    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 12:39:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 12:39:15 AM (IST)
    नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से ठगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एम्स में सुरक्षाकर्मी की नौकरी के नाम पर दो महिलाओं ने बेरोजगार लोगों से करीब साढ़े चार लाख रुपये की ठगी कर ली। महिलाओं ने सुरक्षा कंपनी के मालिक से जान-पहचान होने की बात कहकर पीड़ितों को झांसे में लिया था। वहीं रुपये देने के बावजूद जब नौकरी नहीं लगी तो तीन पीडि़तों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बागसेवनिया पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपित महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है।

    भी लोगों ने करीब ढाई लाख रुपये भेजे

    एएसआइ वीरमणि पांडे के अनुसार 37 वर्षीय देवेंद्र कुमार रघुवंशी विकास नगर, झुग्गी गोविंदपुरा में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि एम्स में पूर्व में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाली रिहाना बी नामक महिला उसकी परिचित है। देवेंद्र ने अपनी बहन रजनीश और उमा महाजन की नौकरी लगवाने के लिए रिहाना से कहा था। तब रिहाना ने कहा कि वह कई लोगों की नौकरी लगवा चुकी है, उसकी बहन की भी लगवा देगी, लेकिन रुपये खर्च होंगे। नौकरी की बात पक्की हुई तो देवेंद्र ने अपने परिचित रुपेश लोधी की नौकरी लगवाने का भी आग्रह किया। तब रिहाना की साथी रुबीना खान के खाते में सभी लोगों ने करीब ढाई लाख रुपये भेजे। वहीं रुपये देने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तो देवेंद्र ने रुपये वापस मांगे।

    शिकायतों पर भी केस दर्ज करेगी पुलिस

    इस पर आरोपित महिलाएं रुपए लौटाने से आनाकानी करने लगी। देवेंद्र को जब आभास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गए हैं तो उन्होंने बागसेवनिया थाने पहुंचकर शिकायत की। देवेंद्र के अलावा अन्य पांच लोगों ने भी रिहाना बी, रूबीना खान के खिलाफ शिकायत करते हुए बताया कि नौकरी के नाम पर उनसे रुपए लिए है। इस तरह ठगी की कुल राशि करीब साढ़े चार लाख रुपये हो गई है। पुलिस उन लोगों कि शिकायतों पर भी केस दर्ज करेगी।

