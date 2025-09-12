मेरी खबरें
    MP के राजगढ़ में ISIS से जुड़ा आतंकी कामरान गिरफ्तार, जिहाद और Targeted Killings प्लान का था सदस्य

    खुफिया सूचना पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से आतंकी संगठन आइएसआइएस से जुड़े आतंकी कामरान कुरैशी (26 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। बुधवार को हुई गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे अपने साथ दिल्ली ले गई।

    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 12:10:22 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 12:10:22 AM (IST)
    MP के राजगढ़ में ISIS से जुड़ा आतंकी कामरान गिरफ्तार, जिहाद और Targeted Killings प्लान का था सदस्य
    MP के राजगढ़ में ISIS से जुड़ा आतंकी कामरान गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। खुफिया सूचना पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से आतंकी संगठन आइएसआइएस से जुड़े आतंकी कामरान कुरैशी (26 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। बुधवार को हुई गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे अपने साथ दिल्ली ले गई। उसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम चार दिनों से ब्यावरा में ठहरी हुई थी।

    अवैध हथियारों की खरीद करने का मामला

    जानकारी के मुताबिक कामरान की गिरफ्तारी अवैध हथियारों की खरीद करने के मामले में की गई है। खुलासा हुआ कि वह एक पाकिस्तान हैंडलर समर्थित पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल से जुड़कर काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने आइएसआइएस मॉड्यूल का खुलासा करते हुए देशभर से संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है।

    जिहाद और टार्गेटेड किलिंग्स का प्लान

    इनमें आतंकी अशहर दानिश (बोकारो, झारखंड), आफताब कुरैशी (कल्याण, मुंबई), सूफियान अबुबकर खान (मुंब्रा, महाराष्ट्र), मोहम्मद हुजैफ यमन (नरसापुर, तेलंगाना) और कामरान कुरैशी उर्फ समर खान (ब्यावरा-राजगढ़, मध्य प्रदेश) शामिल हैं। पुलिस को इनके पास से आइईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद हुआ है। आतंकियों ने गजवा-ए-हिंद वाला जिहाद और टार्गेटेड किलिंग्स का प्लान बनाया था।

    दानिश था पाक के संपर्क में, कोड था सीईओ

    जानकारी के मुताबिक गिरोह का सरगना अशरफ दानिश उर्फ अशहर दानिश है, जो गजवा लीडर था और उसका कोड नाम सीईओ है। दानिश ही मूल रूप से पाक आतंकी संगठन के सीधे संपर्क में था। पकड़ा गया कामरान दिन में एक स्थान पर निजी रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। इसके बाद वह एक पैथोलाजी लैब पर सैंपल लेने का काम करता था।

    दानिश के संपर्क में एक वाट्सएप ग्रुप के जरिए

    कामरान के पिता मूल रूप से एमपी के ही देवास के रहने वाले हैं। उसके पिता का विवाह ब्यावरा में हुआ था। फिर यही रहने लगे। कामरान ने स्वीकार किया कि वह अशहर दानिश के संपर्क में एक वाट्सएप ग्रुप के जरिए आया था, जहां तारिक मसूद, तारिक जमील और जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी मौलवियों के वीडियो चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए प्रसारित किए गए थे।

