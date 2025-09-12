MP के राजगढ़ में ISIS से जुड़ा आतंकी कामरान गिरफ्तार, जिहाद और Targeted Killings प्लान का था सदस्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। खुफिया सूचना पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से आतंकी संगठन आइएसआइएस से जुड़े आतंकी कामरान कुरैशी (26 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। बुधवार को हुई गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे अपने साथ दिल्ली ले गई। उसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम चार दिनों से ब्यावरा में ठहरी हुई थी।

अवैध हथियारों की खरीद करने का मामला जानकारी के मुताबिक कामरान की गिरफ्तारी अवैध हथियारों की खरीद करने के मामले में की गई है। खुलासा हुआ कि वह एक पाकिस्तान हैंडलर समर्थित पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल से जुड़कर काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने आइएसआइएस मॉड्यूल का खुलासा करते हुए देशभर से संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है।