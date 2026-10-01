ब्यावरा नगर पालिका में अनोखी विदाई, ढोल-नगाड़ों के साथ CMO ने रिटायर्ड कर्मचारियों को घर तक छोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ब्यावरा। नगर पालिका परिषद ब्यावरा में आज 30 सितंबर 2026 का दिन भावुक और यादगार बन गया। यहां पदस्थ दो समर्पित कर्मचारी श्री लक्ष्मण-बटन जनसेवक और श्रीमती विधा बाई जनसेवक अपनी अर्द्धवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के बाद जनसेवक के पद से सेवानिवृत्त हुए। आमतौर पर सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम औपचारिकता तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन ब्यावरा नगर पालिका ने इस परंपरा को तोड़ते हुए एक मिसाल पेश की।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी इकरार अहमद ने दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न सिर्फ सेवानिवृत्ति आदेश सौंपे, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। सबसे खास पल तब आया जब विदाई समारोह के बाद सीएमओ इकरार अहमद खुद अपने निजी वाहन में दोनों जनसेवकों को बिठाकर उनके घर छोड़ने गए।

रास्ते भर ढोल-धमाकों के साथ किया गया सम्मान रास्ते भर ढोल-धमाकों के साथ उनका सम्मान किया गया। नगर पालिका में ऐसा सम्मान पहली बार देखने को मिला, जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। कर्मचारी लक्ष्मण को ढोल-धमाके के साथ घर तक छोड़ने का यह दृश्य लोगों के लिए भावुक कर देने वाला था। मिठाई खिलाकर और हार-फूल मालाओं से किया सम्मान-इस सम्मान समारोह में पार्षद प्रतिनिधि इकबाल हुसैन और गोपाल जाटव ने दोनों जनसेवकों को मिठाई खिलाकर और हार-फूल मालाओं से स्वागत कर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण और विधा बाई ने कई वर्षों तक नगर पालिका की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा।