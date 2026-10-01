खंडवा में हत्या के आरोपियों का अवैध कब्जा हटाया, मृतक की बहन ने मजिस्ट्रेट के पैर छूकर जताया आभार

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। गोशाला क्षेत्र में हुए खूनी संघर्ष में किशन गुप्ता की हत्या के बाद गुरुवार को प्रशासन ने आरोपित पक्ष के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की। सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने भवानी माता मंदिर के गेट के पास आरोपित पक्ष द्वारा लगाई गई फूल-माला की अस्थायी दुकान को हटा दिया।

कार्रवाई के दौरान मृतक की बहन और परिवार की अन्य महिलाएं मौके पर पहुंचीं। प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट मृतक की बहन ने सिटी मजिस्ट्रेट सिंह के पैरों में झुककर आभार जताया। दरअसल, बुधवार को मृतक के स्वजन ने आरोपितों के मकान और अवैध कब्जे हटाने तथा आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद ही पोस्टमार्टम कराने की मांग रखी थी।