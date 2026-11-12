यूपी सीएम योगी और हरियाणा सीएम सैनी पहुंचे भोपाल, शिवराज सिंह चौहान की माता को दी श्रद्धांजलि

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माता स्वर्गीय काशी बाई की श्रद्धांजलि सभा व तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुरुवार को देश के कई वरिष्ठ नेता राजधानी भोपाल पहुंचे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित निज निवास पहुंचकर दिवंगत आत्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

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सीएम सहित कई नेता रहे मौजूद

दोनों मुख्यमंत्रियों ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे।