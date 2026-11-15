भोपाल में गोवंश वध के आरोप पर बवाल, बजरंग दल-विहिप का प्रदर्शन; बुलडोजर एक्शन की मांग

डिजीटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के जहांगीराबाद क्षेत्र में रविवार तड़के गोवंश वध के आरोप को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। घटना के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ताओं ने शब्बन चौराहे पर प्रदर्शन किया और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जहांगीराबाद थाने का घेराव कर धरना भी दिया।

तीन गायों के अवशेष मिलने का दावा जानकारी के मुताबिक, रविवार तड़के करीब तीन से चार बजे के बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता गोवंश काटे जाने की सूचना पर जहांगीराबाद के संबंधित इलाके में पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं का दावा है कि मौके पर पांच गायें जीवित मिलीं, जबकि तीन गायों के अवशेष पड़े हुए थे। विरोध जताने के दौरान वहां विवाद की स्थिति बन गई। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस दौरान उन पर हमला किया गया और उनके वाहन में भी तोड़फोड़ की गई।