भोपाल के शाही कब्रिस्तान में मेट्रो काम पर बवाल, विधायक आतिफ अकील ने बंद कराया काम, कहा- यहां उनके पूर्वजों की कब्र है

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के भोपाल टॉकीज इलाके में स्थित शाही कब्रिस्तान में मेट्रो के अंडर ग्राउंड के काम के दौरान उत्तर से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने सोमवार देर रात बैरिकेडिंग कर रहे कर्मचारियों को रोक दिया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गरमा गया। विधायक की नाराजगी को देख मंगलवार शाम कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक बुलाई गई।

बैठक में विधायक आतिफ अकील, मेट्रो एमडी एस. कृष्ण चैतन्य, एसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान और शाही औकाफ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में मेट्रो एमडी ने कहा कि तकनीकी कारणों से अब रूट का एलाइनमेंट बदलना संभव नहीं है, क्योंकि इसी हिस्से से मेट्रो एलिवेटेड ट्रैक से अंडरग्राउंड रूट में प्रवेश करेगी।