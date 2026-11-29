राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के नगरीय निकायों में 1,134 करोड़ रुपये की सामग्री खरीदी में करीब 250 करोड़ रुपये की अनियमितता खुद उजागर कर अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग लोकायुक्त संगठन को जानकारी देने से बच रहा है।

जांच को आगे बढ़ाने के लिए संगठन ने आयुक्त नगरीय प्रशासन से निकायवार खरीदी का ब्योरा और अनियमितताओं से संबंधित जानकारी मांगी थी, लेकिन करीब एक माह बाद भी विभाग ने यह उपलब्ध नहीं कराई। संगठन की तरफ से विभाग को रिमाइंडर भेजे भी 10 दिन हो गए हैं। अब एक बार फिर भेजने की तैयारी है।

खरीदी में सामग्री की दरों में अंतर, बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर सामान खरीदने और एक जैसी सामग्री के लिए अलग-अलग निकायों में अलग-अलग दरें चुकाने जैसी अनियमितता के आरोप हैं।

सामग्री खरीदी में घालमेल

उदाहरण के तौर पर एक निकाय ने करीब 2 लाख रुपये में कचरा वाहन खरीदा, जबकि दूसरे ने अतिरिक्त डस्टबिन जोड़कर उसी की कीमत 6 लाख रुपये तक पहुंचा दी।

एलईडी लाइट की कीमत कहीं 306 रुपये तो कहीं 11,800 रुपये तक चुकाई गई। मामले की जांच के लिए विभाग ने समिति गठित की है।

बता दें कि खरीदी में अनियमितता का मामला वर्ष 2023 से 2026 तक का है। ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके विभाग ने पड़ताल कराई, जिसमें सामग्री के मूल्यों में काफी अंतर सामने आया।

यह बात विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने भोपाल के भौंरी स्थित सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान केंद्र में आयोजित कार्यशाला में स्वयं उजागर की थी और कहा था कि कोई यह न समझे कि हमें कुछ पता नहीं है। एक-एक चीज पर नजर है।

लोकायुक्त की नजर में मामला

मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकायुक्त संगठन ने प्रकरण हाथ में लिया और विभाग से जानकारी मांगी ताकि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। संगठन को आशा है कि विभाग अपनी जांच पूरी होने पर जानकारी साझा कर सकता है।