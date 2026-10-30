एमपी के शहरी गरीबों को मिलेगा अपना घर, सरकार ला रही PMAY-शहरी 2.0 नीति, मांगे सुझाव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में शहरी आवास की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार शहरी किफायती आवास एवं पर्यावास नीति ला रही है। इसका प्रारूप जारी कर विशेषज्ञों के साथ आमजन से सुझाव मांगे गए हैं। नीति से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

नीति प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के उद्देश्यों के अनुरूप है। तेजी से बढ़ते नगरीकरण, औद्योगिक विस्तार, रोजगार के नए अवसरों और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे प्रवास के कारण किफायती आवासों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नीति के माध्यम से आवास की उपलब्धता बढ़ाने के साथ शहरी विकास को अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया जाएगा।