भोपाल बाईपास चौराहे पर दूध के टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, मां-बेटी की मौत, इलाज के लिए आ रही थीं देवास

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। वाहनों के दबाव के लिहाज से बाईपास के व्यस्त चौराहों में शामिल भोपाल बाईपास चौराहे पर शुक्रवार दोपहर सड़क हादसा हो गया। भोपाल की ओर से आ रहे दुग्ध वाहन ने चौराहे पर एक बाइक को टक्कर मार दी।

डॉक्टरों ने जांच करके मां को मृत घोषित किया टक्कर से बाइक चालक सहित पीछे बैठी मां व बेटी गिर गईं। गंभीर चोट लगने से मां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई। मां और बेटी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने जांच करके मां को मृत घोषित कर दिया, बेटी का प्राथमिक उपचार शुरू किया गया लेकिन उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी।