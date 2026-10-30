भोपाल बाईपास चौराहे पर दूध के टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, मां-बेटी की मौत, इलाज के लिए आ रही थीं देवास

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। वाहनों के दबाव के लिहाज से बाईपास के व्यस्त चौराहों में शामिल भोपाल बाईपास चौराहे पर शुक्रवार दोपहर सड़क हादसा हो गया। भोपाल की ओर से आ रहे दुग्ध वाहन ने चौराहे पर एक बाइक को टक्कर मार दी।
टक्कर से बाइक चालक सहित पीछे बैठी मां व बेटी गिर गईं। गंभीर चोट लगने से मां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ लग गई। मां और बेटी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने जांच करके मां को मृत घोषित कर दिया, बेटी का प्राथमिक उपचार शुरू किया गया लेकिन उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी।
बताया जा रहा है कि उपचार के लिए बाइक सवार ग्राम निपानिया से देवास आ रहे थे तभी हादसा हो गया। नाहर दरवाजा थाना टीआई आलोक सोनी ने बताया कि हादसे में 41 वर्षीय शांताबाई पति रामेश्वर और उनकी पुत्री 19 वर्षीय पायल की मौत हुई है।
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भोपाल बाईपास चौराहे पर बाईपास के दोनों ओर से और शहर की ओर से वाहनों का बहुत अधिक दबाव रहता है। प्रति मिनट यहां से 50-55 वाहन निकलते हैं। सड़क हादसों के लिहाज से यह चौराहा डेंजर जोन में शामिल है। कुछ माह पूर्व इसी स्थान के समीप हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इसके बाद पुलिस द्वारा सावधानी रखने संबंधी फ्लेक्स लगवाया गया था।