सियापुरा में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़: CCTV से आरोपी गिरफ्तार, अवैध शराब के अड्डों पर कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। मक्सी रोड स्थित ग्राम सियापुरा में शनिवार रात एक बाइक सवार ने मुस्लिम धार्मिक स्थल को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की। आरोपित ने मस्जिद पर पत्थर मारकर गेट का कांच फोड़ दिया। आरोप है कि चादर और गांव में लगे झंडों को जलाने की कोशिश भी की गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर एक आरोपित को पकड़ा सुबह घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में समाजजन एकत्र हो गए। लोगों में घटना को लेकर आक्रोश था। सूचना पर बीएनपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से चर्चा कर उन्हें शांत कराया। मस्जिद कमेटी की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में ले लिया है।