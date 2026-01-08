मध्य प्रदेश में बगैर बीमा-फिटनेस के नहीं चलेंगे सरकारी कार्यालयों के वाहन, परिवहन विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कामकाज में उपयोग होने वाले वाहनों की सुरक्षा और वैधानिकता को लेकर बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय विभागों, निगमों और निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन को किराए पर या अनुबंध पर नहीं लिया जा सकेगा। विभाग का यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में पीड़ितों को समय पर कानूनी सहायता और आर्थिक क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

भुगतान से पहले होगी दस्तावेजों की बारीकी से जांच परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब किसी भी विभाग द्वारा सीधे या निजी एजेंसियों के माध्यम से अनुबंधित किए जाने वाले सभी मालवाहक और यात्री वाहनों के पास वैध बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट और मोटरयान कर का रसीद होना अनिवार्य है। ये दस्तावेज न केवल अनुबंध के समय होने चाहिए, बल्कि वाहन के उपयोग की पूरी अवधि तक वैध होने चाहिए। विभागों को सख्त हिदायत दी गई है कि वाहनों के बिलों का भुगतान करने से पूर्व संबंधित अधिकारी इन दस्तावेजों की नियमित जांच सुनिश्चित करेंगे।