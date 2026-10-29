विंध्य विकास प्राधिकरण विवाद: CM मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल नाराज, पद छीनने की दी चेतावनी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,भोपाल। विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पंचूलाल प्रजापति और उपाध्यक्ष डा. अजय सिंह के बीच विवाद को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नाराजगी जताई है। सूत्रों के अनुसार खंडेलवाल ने दोनों पदाधिकारियों को भोपाल में पार्टी कार्यालय बुलाकर कहा कि इस तरह से विवाद करोगे तो दोनों की नियुक्तियां रद कर दी जाएंगी।

विवाद को पार्टी फोरम में लाना चाहिए- खंडेलवाल उन्होंने दोनों को आपसी समन्वय और संगठनात्मक मर्यादाओं के अनुरूप काम करने की समझाइश देते हुए कहा कि किसी तरह का विवाद है तो पार्टी फोरम में लाना चाहिए। मीडिया से बातचीत में खंडेलवाल ने कहा कि संगठन और सरकार की प्राथमिकता जनसेवा, विकास कार्यों को गति देना और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।