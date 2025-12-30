MP में अब परमिट शर्त का उल्लंघन करने पर प्रति सीट एक हजार रुपये लगेगा जुर्माना, दूसरे राज्यों के गाड़ियों पर चार गुना दंड

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,भोपाल: राज्य सरकार ने बिना परमिट, परमिट शर्तों का उल्लंघन या कर चुकाए बिना चलने वाले वाहनों के लिए अर्थदंड की राशि बढ़ा दी है। इसके लिए मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 13 में संशोधन किया गया है।

दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहन अगर मोटरयान कर का भुगतान किए बिना मप्र में चलते मिलते हैं तो उस पर देय मोटरयान कर के अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में कर की लंबित रकम से चार गुना अधिक राशि देनी होगी। यह पहले मप्र में पंजीकृत वाहनों के लिए अधिकतम दोगुना थी, जबकि दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहनों के लिए कोई प्रविधान ही नहीं था।