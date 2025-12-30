खरगोन: नशे में धूत आरक्षक का हाई-वोल्टेज ड्रामा, अधिकारियों को दी गालियां, थानेदार के सामने किया बवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित भीकनगांव पुलिस थाने में पदस्थ आरक्षक दीपक यादव ने मंगलवार रात करीब 8 से 9 बजे के बीच जमकर हंगामा किया। आरक्षक शराब के नशे में इस कदर धुत था कि उसने थाना प्रभारी की मौजूदगी में ही परिसर के भीतर बवाल मचाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आरक्षक दीपक यादव अपने से बड़े अधिकारियों के लिए अभद्र भाषा और गालियों का प्रयोग करता साफ नजर आ रहा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिस समय यह हंगामा चल रहा था, ठीक उसी समय पुलिस हेल्पलाइन 112 का एक 'इवेंट' आया था। एक पीड़ित महिला अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस से मदद की गुहार लगाने थाने पहुंची थी। लेकिन जब सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले पुलिसकर्मी ही खुद नशे में धुत हों, तो आम जनता मदद की क्या उम्मीद लगा सकती है। वीडियो में आरक्षक दीपक यादव ड्यूटी पर मौजूद महिला सब-इंस्पेक्टर रीना इक्का से भी बदतमीजी और अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थाना प्रभारी की भूमिका रही। अपने अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा महिला अधिकारी और वरिष्ठों के अपमान के बावजूद, थाना प्रभारी आरक्षक पर सख्त कानूनी या अनुशासनात्मक कार्रवाई करते नहीं दिखे। वीडियो में नजर आ रहा है कि वे कार्रवाई करने के बजाय आरक्षक को किनारे ले जाकर मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस विभाग के भीतर हुई इस गुंडागर्दी और लापरवाही का वीडियो अब क्षेत्र में तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे विभाग की काफी किरकिरी हो रही है।
