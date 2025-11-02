मतदाता सूची अपडेशन शुरू, Bhopal में 2029 BLO घर-घर जाकर जुटाएंगे जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में मतदाता सूची के अपडेशन का काम सोमवार से शुरू होगा। इसके लिए कुल 2029 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) तैनात किए गए हैं । इसके मद्देजनर रविवार को सभी बीएलओ की ट्रेनिंग दी गई। अब वे अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची के सुधार और अद्यतन का कार्य करेंगे। बीएलओ 2003 से 2025 तक की मतदाता सूचियों का मिलान करेंगे और हर मतदाता को गणना पत्रक देंगे ।
फार्म देने के बाद वे उसकी पावती लेंगे और संबंधित रिकॉर्ड बीएलओ एप पर अपलोड करेंगे । इस प्रक्रिया से किसी मतदाता के छूटने की संभावना काफी कम हो जाएगी । उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बीएलओ पर करीब 1200 मतदाताओं की जिम्मेदारी रहेगी।
बीएलओ मृतकों के नाम हटाने, दो जगह नाम दर्ज होने की स्थिति में एक नाम हटाने और परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही बूथ पर दर्ज कराने की कार्रवाई करेंगे। शहर के 21 लाख 25 हजार 683 मतदाताओं को गणना पत्रक दिए जाएंगे, जिन्हें भरवाकर वापस लिया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।
पिछले वर्ष की मतदाता सूची (2023) में जिनके नाम नहीं मिलेंगे, उन्हें संबंधित एसडीएम द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा, नागरिक अपने वार्ड में जाकर मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । प्रत्येक वार्ड में दो-दो कर्मचारी कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपलब्ध रहेंगे, जो मतदाता सूची से संबंधित जानकारी सर्च कर उपलब्ध कराएंगे।
