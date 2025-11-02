मतदाता सूची अपडेशन शुरू, Bhopal में 2029 BLO घर-घर जाकर जुटाएंगे जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में मतदाता सूची के अपडेशन का काम सोमवार से शुरू होगा। इसके लिए कुल 2029 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) तैनात किए गए हैं । इसके मद्देजनर रविवार को सभी बीएलओ की ट्रेनिंग दी गई। अब वे अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची के सुधार और अद्यतन का कार्य करेंगे। बीएलओ 2003 से 2025 तक की मतदाता सूचियों का मिलान करेंगे और हर मतदाता को गणना पत्रक देंगे ।

बीएलओ पर करीब 1200 मतदाताओं की जिम्मेदारी फार्म देने के बाद वे उसकी पावती लेंगे और संबंधित रिकॉर्ड बीएलओ एप पर अपलोड करेंगे । इस प्रक्रिया से किसी मतदाता के छूटने की संभावना काफी कम हो जाएगी । उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बीएलओ पर करीब 1200 मतदाताओं की जिम्मेदारी रहेगी।