हमीदिया कॉलेज के प्रशासनिक भवन के पीछे की दीवार गिरी, 10 मिनट पहले निकले थे प्राचार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी का हमीदिया महाविद्यालय को पिछले साल प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज का दर्जा दिया गया है। जिले में 55 कॉलेज हैं, जिन्हें इस योजना के तहत सर्वसुविधायुक्त किया जाना है। 150 साल पुराने कॉलेज के प्रशासनिक भवन का एक साल बाद भी कोई सुधार कार्य नहीं किया। कॉलेज के प्रशासनिक जर्जर भवन का गलियारा का हिस्सा सोमवार को गिर गया। तालाब के किनारे भवन होने के कारण दीवार गिरकर भरभरा गई। घटना के समय क्षतिग्रस्त गलियारे में कोई मौजूद नहीं था।

पूरी दीवार दोपहर में भरभरा कर गिर गई हालांकि, वर्तमान प्राचार्य अनिल शिवानी हादसे से 10 मिनट पहले ही वे यहीं से गुजरे थे। यह गलियारा प्राचार्य कक्ष से लगा हुआ है और प्रसाधन कक्ष है। इस कारण अधिकारियों व कर्मचारियों की आवाजाही बनी रहती है। प्राचार्य ने बताया कि पहली मंजिल से लेकर पूरी दीवार दोपहर में भरभरा कर गिर गई। सभी प्रशासनिक भवन से निकलकर भाग गए। किसी को कोई क्षति नहीं हुई। इसके बाद विभाग को सूचना दी गई। अतिरिक्त संचालक मथुरा प्रसाद विभागीय टीम के साथ महाविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण कर गए।