Bhopal: बका से गला काटकर चौकीदार की हत्या, शव गड्ढे में दफन, रिश्तेदार युवती से संबंध कारण हत्या की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रातीबड़ क्षेत्र में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 30 वर्षीय चौकीदार की बका से गला काटकर हत्या कर दी गई और शव एक फार्म हाउस के सामने गड्ढे में दफनाया गया। घटना के दो दिन बाद पुलिस को हत्या और शव के दफन होने की सूचना मिली। पुलिस ने गड्ढा खोदकर शव जब्त किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

बताया जा रहा है कि मृतक का एक युवती से संबंध था, जो उसकी रिश्तेदार भी थी। यह बात युवती के दोस्त को पसंद नहीं थी। इसी कारण दोनों के बीच विवाद हुआ और बदमाश ने बका से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को रातीबड़ के बड़झिरी गांव में तीन बाय चार फीट के गड्ढे में दफनाया गया था।

पुलिस के अनुसार, 30 वर्षीय मोहम्मद अफरोज बिलकिसगंज क्षेत्र का रहने वाला था और क्षेत्र में चौकीदार था। युवक की ससुराल भी रातीबड़ क्षेत्र में ही है। बीते रविवार को अफरोज अपने घर से निकला था। इसी दौरान बदमाश ने एक खेत में बका से उसकी हत्या कर दी। अफरोज के घर न पहुंचने और फोन बंद आने से घबराए स्वजन ने थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी।

आशुतोष गुप्ता, डीसीपी जोन-1 ने पुष्टि की

बिलकिसगंज पुलिस भोपाल पहुंची और तफ्तीश के दौरान पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। रातीबड़ थाना प्रभारी रासबिहारी शर्मा के अनुसार, शव को जब्त कर लिया गया है। चूंकि घटनाक्रम बिलकिसगंज क्षेत्र से शुरू हुआ था, इसलिए केस डायरी उसी थाने को भेजी जा रही है। आगे की कार्रवाई सीहोर पुलिस करेगी।