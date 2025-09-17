इंदौर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पांच बच्चों को टक्कर मारी, दोनों पक्षों पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चंदननगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पांच बच्चों को टक्कर मार दी। दो बच्चों की हालत गंभीर है और उनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बच्चे पितृ पर्वत पर दर्शन करने जा रहे थे। पुलिस ने कार चालक को पकड़ लिया और बच्चों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है ।

पुलिस के मुताबिक यह घटना एयरपोर्ट रोड स्थित नावदा पंथ की है। हाउसिंग बोर्ड कालोनी पीथमपुर निवासी 15 वर्षीय सुजीत सिसोदिया अपने दोस्त आयुष, रितेश, शिवम और प्रशांत के साथ बाइक से पितृ पर्वत जा रहा था। पांचों बच्चे एक ही बाइक पर सवार थे। सभी शासकीय उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय महू में 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं।

कलाली के सामने तेज रफ्तार से आ रही कार (एमपी 09 सीपी 2721) ने बाइक को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार बाइक को 20 फीट दूर तक घसीट कर ले गई। राहगिरों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और घायल बच्चों को निजी अस्पताल भेजा। टीआई इंद्रमणी पटेल के अनुसार बच्चों को पैरों में चोटें आई हैं। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रात में बाइक सवारों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया।

रील देख कर कार नौसिखिए चालक पर केस दर्ज किया गया।

खजराना थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने कार खंबे से टकरा दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंबा टूट गया। पुलिस ने घटना की रील देखकर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया। यह घटना खजराना नए रोड की बताई गई है। टीआई मनोज सेंधव के अनुसार चालक कार चलाना सीख रहा था।