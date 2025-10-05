मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल स्टेशन पर महंगी बिक रही पानी की बोतलें, तय रेट को नजरअंदाज कर रहे स्टॉल संचालक

    यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा पानी की बोतलों के दाम कम किए जाने के बावजूद भोपाल रेलवे स्टेशन पर स्टाल संचालक मनमानी करते हुए महंगे दामों पर पानी बेच रहे हैं। स्टेशन परिसर में कई जगहों पर यात्रियों से 15 से 20 रुपये तक में एक लीटर की पानी की बोतलें बेची जा रही हैं, जबकि रेलवे ने इनकी कीमत 14 रुपये निर्धारित की है।

    By vikas verma
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 08:57:09 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 08:57:09 PM (IST)
    भोपाल स्टेशन पर महंगी बिक रही पानी की बोतलें, तय रेट को नजरअंदाज कर रहे स्टॉल संचालक
    भोपाल स्टेशन पर महंगी बिक रही पानी की बोतलें

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा पानी की बोतलों के दाम कम किए जाने के बावजूद भोपाल रेलवे स्टेशन पर स्टाल संचालक मनमानी करते हुए महंगे दामों पर पानी बेच रहे हैं। स्टेशन परिसर में कई जगहों पर यात्रियों से 15 से 20 रुपये तक में एक लीटर की पानी की बोतलें बेची जा रही हैं, जबकि रेलवे ने इनकी कीमत 14 रुपये निर्धारित की है।

    शिकायतों के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं

    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सभी स्टाल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल निर्धारित दरों पर ही पानी और अन्य वस्तुएं बेचें, लेकिन इसके बावजूद कई दुकानदार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। यात्रियों की शिकायतों के बाद भी स्थिति में खास सुधार नहीं दिख रहा है।

    यात्री परेशान, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई धीमी

    कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें स्टेशन पर पानी की बोतलें तय रेट से अधिक दामों पर खरीदनी पड़ीं। कुछ स्टॉल संचालक यह कहकर अधिक पैसे वसूल रहे हैं कि नई रेट लिस्ट अभी लागू नहीं हुई है।

    यात्रियों का कहना है कि जब हर स्टेशन पर रेलवे द्वारा एक समान दर तय की गई है, तो भोपाल स्टेशन पर यह लापरवाही क्यों की जा रही है। रेलवे ने हाल ही में सभी वेंडरों को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि वे निर्धारित दरों से अधिक पर सामान बेचते पाए गए, तो उनके खिलाफ जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद कुछ स्टाल संचालक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं।

    मनमाने दामों पर बिक रहा पानी और खाद्य पदार्थ

    रेलवे द्वारा निर्धारित दरों के बावजूद भोपाल स्टेशन पर कुछ दुकानदार यात्रियों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। प्लेटफार्म नंबर एक पर बने फूड ट्रक पर 14 रुपये की जगह 15 रुपये में पानी की बोतल बेची जा रही है। यही नहीं, आलू पेटिस, जिसकी कीमत 20 रुपये निर्धारित है, कई यात्रियों को 30 रुपये में दी जा रही है। इसी तरह प्लेटफार्म नंबर दो पर नए फुट ओवर ब्रिज के पास स्थित दुकान में भी 20 रुपये की पानी की बोतल बेचे जाने की शिकायतें सामने आई हैं।

    इनका कहना है

    पीआरओ ने बताया कि निरीक्षण टीमों को नियमित रूप से स्टेशन पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो निर्धारित मूल्य सूची का पालन नहीं कर रहे हैं।

    इसे भी पढ़ें... 'अगर दोस्ती नहीं की तो कहीं का नहीं छोडूंगा...', ग्वालियर में दोस्ती से इनकार पर छात्र ने महिला प्रोफेसर को दी एसिड अटैक की धमकी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.