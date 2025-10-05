भोपाल स्टेशन पर महंगी बिक रही पानी की बोतलें, तय रेट को नजरअंदाज कर रहे स्टॉल संचालक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा पानी की बोतलों के दाम कम किए जाने के बावजूद भोपाल रेलवे स्टेशन पर स्टाल संचालक मनमानी करते हुए महंगे दामों पर पानी बेच रहे हैं। स्टेशन परिसर में कई जगहों पर यात्रियों से 15 से 20 रुपये तक में एक लीटर की पानी की बोतलें बेची जा रही हैं, जबकि रेलवे ने इनकी कीमत 14 रुपये निर्धारित की है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सभी स्टाल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल निर्धारित दरों पर ही पानी और अन्य वस्तुएं बेचें, लेकिन इसके बावजूद कई दुकानदार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। यात्रियों की शिकायतों के बाद भी स्थिति में खास सुधार नहीं दिख रहा है।

यात्री परेशान, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई धीमी

कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें स्टेशन पर पानी की बोतलें तय रेट से अधिक दामों पर खरीदनी पड़ीं। कुछ स्टॉल संचालक यह कहकर अधिक पैसे वसूल रहे हैं कि नई रेट लिस्ट अभी लागू नहीं हुई है।

यात्रियों का कहना है कि जब हर स्टेशन पर रेलवे द्वारा एक समान दर तय की गई है, तो भोपाल स्टेशन पर यह लापरवाही क्यों की जा रही है। रेलवे ने हाल ही में सभी वेंडरों को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि वे निर्धारित दरों से अधिक पर सामान बेचते पाए गए, तो उनके खिलाफ जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद कुछ स्टाल संचालक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं।

मनमाने दामों पर बिक रहा पानी और खाद्य पदार्थ

रेलवे द्वारा निर्धारित दरों के बावजूद भोपाल स्टेशन पर कुछ दुकानदार यात्रियों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। प्लेटफार्म नंबर एक पर बने फूड ट्रक पर 14 रुपये की जगह 15 रुपये में पानी की बोतल बेची जा रही है। यही नहीं, आलू पेटिस, जिसकी कीमत 20 रुपये निर्धारित है, कई यात्रियों को 30 रुपये में दी जा रही है। इसी तरह प्लेटफार्म नंबर दो पर नए फुट ओवर ब्रिज के पास स्थित दुकान में भी 20 रुपये की पानी की बोतल बेचे जाने की शिकायतें सामने आई हैं।