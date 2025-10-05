'अगर दोस्ती नहीं की तो कहीं का नहीं छोडूंगा...', ग्वालियर में दोस्ती से इनकार पर छात्र ने महिला प्रोफेसर को दी एसिड अटैक की धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: माधव लॉ कालेज की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को उनके यहां पढ़ने वाला छात्र दुष्यंत सागर ही परेशान कर रहा था। पहले तो कालेज में दोस्ती करने के लिए दबाव डालता था। जब महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने इंकार किया तो पीछा करने लगा। बीते रोज तो उसने सारी हदें पार कर डाली। उसने महिला असिस्टेंट प्रोफेसर का कालेज से घर तक पीछा किया। फिर घर से करीब 100 कदम की दूरी पर एसिड अटैक की धमकी दे डाली।
छात्र ने असिस्टेंट प्रोफेसर से कहा- अगर दोस्ती नहीं की तो कहीं का नहीं छोडूंगा, एसिड फेंककर चेहरा जला डालूंगा। फिर यह मामला थाने तक पहुंचा। मुरार थाना पुलिस ने तुरंत आरोपित छात्र को पकड़ा, उस पर एफआइआर भी दर्ज की। मुरार क्षेत्र में रहने वालीं 40 वर्षीय महिला नई सड़क स्थित माधव ला कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। यहां शिवपुरी का रहने वाला दुष्यंत नागर कानून की पढ़ाई कर रहा है। वह मूल रूप से शिवपुरी का रहने वाला है, जबकि ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र में किराये से रहता है। वह कई दिनों से महिला असिस्टेंट प्रोफेसर के पीछे पड़ा था। वह कालेज में भी रास्ता रोककर दोस्ती करने के लिए दबाव डालता था।
असिस्टेंट प्रोफेसर ने उसे समझाया और कहा- वह उससे दोस्ती नहीं कर सकती। इसके बाद उसका सिरफिरापन और बढ़ गया। वह कालेज से घर तक असिस्टेंट प्रोफेसर का पीछा करने लगा। असिस्टेंट प्रोफेसर कालेज से अपने घर के लिए निकली। घर से करीब 100 कदम की दूरी पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर को छात्र ने रोक लिया। यहां उसने एसिड अटैक की धमकी दे डाली। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर अपने घर पहुंचीं। वह स्वजनों के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले में मुरार थाना पुलिस की लापरवाही सामने आई है। मुरार थाना पुलिस ने इतने गंभीर मामले में भी सामान्य छेड़छाड़ की धारा में एफआइआर दर्ज की। इसके बाद आरोपित को नोटिस देकर थाने से ही छोड़ दिया। जबकि वह थाने में भी धमका रहा था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना था। इस तरह के मामलों में पुलिस की उदासीनता ही गंभीर घटनाओं की वजह बनती है।
असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ छात्र ने ही यह हरकत की है। वह पीछा करता था और उसने एसिड अटैक की धमकी दी। उसे तुरंत ही पकड़ भी लिया गया था। अमित कुमार सोनी सीएसपी, मुरार सर्किल
