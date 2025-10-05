मेरी खबरें
    'अगर दोस्ती नहीं की तो कहीं का नहीं छोडूंगा...', ग्वालियर में दोस्ती से इनकार पर छात्र ने महिला प्रोफेसर को दी एसिड अटैक की धमकी

    ग्वालियर के माधव लॉ कॉलेज की एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को उन्हीं के कॉलेज का छात्र दुष्यंत सागर परेशान कर रहा था। दोस्ती का दबाव न मानने पर छात्र ने उनका पीछा किया और घर से 100 कदम दूर एसिड अटैक कर चेहरा जलाने की धमकी दी। प्रोफेसर की शिकायत पर मुरार थाना पुलिस ने आरोपित छात्र को गिरफ्तार कर लिया है।

    By amit mishra
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 08:30:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 08:31:41 PM (IST)
    महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को लॉ छात्र ने दी एसिड अटैक की धमकी (प्रतीकात्मक फोटो)

    1. माधव लॉ कॉलेज की प्रोफेसर को छात्र ने धमकाया।
    2. दोस्ती से इंकार पर एसिड अटैक की धमकी दी।
    3. MP पुलिस ने आरोपित छात्र पर लिया एक्शन।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: माधव लॉ कालेज की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को उनके यहां पढ़ने वाला छात्र दुष्यंत सागर ही परेशान कर रहा था। पहले तो कालेज में दोस्ती करने के लिए दबाव डालता था। जब महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने इंकार किया तो पीछा करने लगा। बीते रोज तो उसने सारी हदें पार कर डाली। उसने महिला असिस्टेंट प्रोफेसर का कालेज से घर तक पीछा किया। फिर घर से करीब 100 कदम की दूरी पर एसिड अटैक की धमकी दे डाली।

    'अगर दोस्ती नहीं की तो कहीं का नहीं छोडूंगा'

    छात्र ने असिस्टेंट प्रोफेसर से कहा- अगर दोस्ती नहीं की तो कहीं का नहीं छोडूंगा, एसिड फेंककर चेहरा जला डालूंगा। फिर यह मामला थाने तक पहुंचा। मुरार थाना पुलिस ने तुरंत आरोपित छात्र को पकड़ा, उस पर एफआइआर भी दर्ज की। मुरार क्षेत्र में रहने वालीं 40 वर्षीय महिला नई सड़क स्थित माधव ला कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। यहां शिवपुरी का रहने वाला दुष्यंत नागर कानून की पढ़ाई कर रहा है। वह मूल रूप से शिवपुरी का रहने वाला है, जबकि ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र में किराये से रहता है। वह कई दिनों से महिला असिस्टेंट प्रोफेसर के पीछे पड़ा था। वह कालेज में भी रास्ता रोककर दोस्ती करने के लिए दबाव डालता था।

    असिस्टेंट प्रोफेसर ने उसे समझाया और कहा- वह उससे दोस्ती नहीं कर सकती। इसके बाद उसका सिरफिरापन और बढ़ गया। वह कालेज से घर तक असिस्टेंट प्रोफेसर का पीछा करने लगा। असिस्टेंट प्रोफेसर कालेज से अपने घर के लिए निकली। घर से करीब 100 कदम की दूरी पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर को छात्र ने रोक लिया। यहां उसने एसिड अटैक की धमकी दे डाली। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर अपने घर पहुंचीं। वह स्वजनों के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    FIR कर थाने से ही छोड़ा

    इस मामले में मुरार थाना पुलिस की लापरवाही सामने आई है। मुरार थाना पुलिस ने इतने गंभीर मामले में भी सामान्य छेड़छाड़ की धारा में एफआइआर दर्ज की। इसके बाद आरोपित को नोटिस देकर थाने से ही छोड़ दिया। जबकि वह थाने में भी धमका रहा था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना था। इस तरह के मामलों में पुलिस की उदासीनता ही गंभीर घटनाओं की वजह बनती है।

    असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ छात्र ने ही यह हरकत की है। वह पीछा करता था और उसने एसिड अटैक की धमकी दी। उसे तुरंत ही पकड़ भी लिया गया था। अमित कुमार सोनी सीएसपी, मुरार सर्किल

