स्वच्छ जल अभियान: भोपाल में स्वच्छ जल अभियान के तहत वार्ड स्तर पर जल सुनवाई शुरू, पहले दिन 49 सैंपल जांचे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : स्वच्छ जल अभियान के अंतर्गत मंगलवार को शहर के सभी वार्ड कार्यालयों में जल सुनवाई का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य आम जनता को पानी से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान की सुविधा देना है। अब नागरिकों को अपनी शिकायतों के लिए निगम मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके वार्ड कार्यालय में ही समाधान किया जाएगा।
मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित इस विशेष जनसुनवाई में बड़ी संख्या में जागरूक नागरिक पहुंचे। लोगों ने जल आपूर्ति, गुणवत्ता और दबाव से जुड़ी अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। निगम अधिकारियों ने मौके पर ही शिकायतें दर्ज कर निराकरण की प्रक्रिया शुरू की।
इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि नगर निगम ने शिकायत सुनने के साथ-साथ पेयजल की शुद्धता जांचने के लिए मुफ्त जल परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई। पहले ही दिन विभिन्न वार्डों से नागरिकों द्वारा 49 जल नमूने जांच के लिए दिए गए। प्राथमिक परीक्षण और विभिन्न मानकों पर जांच के बाद ये सभी नमूने सुरक्षित और निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए।
नागरिकों द्वारा दिए गए जल सैंपल्स की जांच 15 से अधिक मानकों पर की जा रही है। इनमें रंग, स्वाद, गंध और टरबीडिटी की जांच शामिल है। इसके अलावा पीएच मान, टीडीएस, क्लोराइड, कुल क्षारीयता, कैल्शियम और मैग्नीशियम कठोरता की भी जांच की जा रही है। साथ ही रेसिडुअल क्लोरीन के स्तर और ई-कोलाई तथा कोलीफार्म जैसे खतरनाक बैक्टीरिया की उपस्थिति की भी जांच की जा रही है।
जल सुनवाई के दौरान जोन 12 के वार्ड 44 से गंदे पानी की आपूर्ति की एक गंभीर शिकायत सामने आई। निगम अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत तकनीकी टीम को मौके पर भेजा और समस्या के निराकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि दोष पाए जाने पर आवश्यक सुधार कार्य तुरंत किया जाएगा।
नगर निगम द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जल सुनवाई अब प्रत्येक मंगलवार को नियमित रूप से सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी वार्ड कार्यालयों में आयोजित की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र में जल वितरण या पानी की गुणवत्ता से जुड़ी किसी भी समस्या या संदेह को लेकर इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं।