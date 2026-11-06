भोपाल में आज से पानी सप्लाई पर संकट;15 हजार निगम कर्मचारियों की हड़ताल, सफाई व्यवस्था ठप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली से पहले नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल से शहर की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सफाई से शुरू हुई हड़ताल अब निगम की लगभग सभी जरूरी सेवाओं तक पहुंच गई है। लगातार दूसरे दिन कचरा नहीं उठने से सड़कों, बाजारों और रहवासी इलाकों में गंदगी फैल गई। कई जगह हड़ताली कर्मचारियों ने डस्टबिन से कचरा सड़कों पर फैला दिया।

निगम की वैकल्पिक व्यवस्था को भी कर्मचारियों ने काम नहीं करने दिया। उधर, जलकार्य शाखा के कर्मचारियों ने शुक्रवार से पेयजल आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी है। 15 हजार ने काम किया बंद नगर निगम के 21 जोन और 85 वार्डों में करीब 18 हजार कर्मचारी हैं। इनमें से 15 हजार ने काम बंद कर दिया है। हड़ताल में 14 हजार दैनिक वेतनभोगी और एक हजार आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। गुरुवार को कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय की बिजली बंद कर ताला लगा दिया।