नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । शहर की बल्क कनेक्शन वाली निजी कॉलोनियों में अब पानी की सप्लाई से लेकर पाइपलाइन के रखरखाव तक की जिम्मेदारी निजी एजेंसी संभालेगी। नगर निगम ने इसके लिए नया माडल तैयार किया है। इसके तहत निगम कालोनी के संप टैंक तक पानी पहुंचाएगा और निजी एजेंसी उसे घरों तक पहुंचाने, कर्मचारियों की तैनाती, वसूली और लीकेज सुधारने का काम करेगी।

निगम ने इस काम के लिए गजानंद सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड को चुना है। अब कॉलोनी समितियों के साथ करार के बाद व्यवस्था लागू की जाएगी। वसूली भी करेगी एजेंसी मौजूदा व्यवस्था में निगम सिर्फ बल्क कनेक्शन के जरिए संप टैंक तक पानी देता है। इसके बाद कॉलोनी में वितरण की जिम्मेदारी रहवासी समिति की होती है। समिति को वॉल्वमैन और ऑपरेटर रखने के साथ मोटर संचालन, बिजली बिल और पाइपलाइन की मरम्मत पर खर्च करना पड़ता है। नई व्यवस्था में ये जिम्मेदारियां एजेंसी उठाएगी।

टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल इससे समितियों को संचालन की झंझट से राहत मिलेगी, लेकिन इसके बदले उन्हें एजेंसी का तय सेवा शुल्क देना होगा। हालांकि, नगर निगम द्वारा इसके लिए तीन टेंडर लगाए गए थे और तीनों ही टेंडर एक कंपनी को दिए जाने को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं, जलापूर्ति जैसी बुनियादी नागरिक सेवा में निजी एजेंसी की भूमिका बढ़ाने पर सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्षदों ने पूछा है कि एजेंसी के चयन और व्यवस्था लागू करने से पहले नगर निगम परिषद की मंजूरी ली गई या नहीं। 17 रुपये में पानी, आगे का शुल्क अलग नगर निगम द्वारा शहर में एक लीटर पानी 17 रुपये में दिया जाता है और एजेंसी को भी इसी रेट पर देगा। कालोनी समिति और एजेंसी आपसी सहमति से पानी की सप्लाई और रखरखाव का शुल्क तय करेंगे। यह दर करीब 20 से 22 रुपये प्रति हजार लीटर तक रहने का अनुमान है।