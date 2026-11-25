भोपाल में प्राइवेट एजेंसी को दिया 829 कॉलोनियों में पानी की सप्लाई जिम्मा, कांग्रेस ने उठाए सवाल
भोपाल की 829 बल्क कनेक्शन वाली कॉलोनियों में जल वितरण और पाइपलाइन रखरखाव की जिम्मेदारी गजानंद सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई।
Publish Date: Wed, 25 Nov 2026 02:48:12 PM (IST)Updated Date: Wed, 25 Nov 2026 02:56:04 PM (IST)
प्रतीकात्मक
HighLights
- निजी एजेंसियों को घरों तक पानी सप्लाई की जिम्मेदारी
- रखरखाव, कर्मचारियों की तैनाती और वसूली संभालेगी
- तीनों टेंडर एक ही कंपनी को देने पर उठे सवाल
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । शहर की बल्क कनेक्शन वाली निजी कॉलोनियों में अब पानी की सप्लाई से लेकर पाइपलाइन के रखरखाव तक की जिम्मेदारी निजी एजेंसी संभालेगी। नगर निगम ने इसके लिए नया माडल तैयार किया है। इसके तहत निगम कालोनी के संप टैंक तक पानी पहुंचाएगा और निजी एजेंसी उसे घरों तक पहुंचाने, कर्मचारियों की तैनाती, वसूली और लीकेज सुधारने का काम करेगी।
निगम ने इस काम के लिए गजानंद सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड को चुना है। अब कॉलोनी समितियों के साथ करार के बाद व्यवस्था लागू की जाएगी।
वसूली भी करेगी एजेंसी
मौजूदा व्यवस्था में निगम सिर्फ बल्क कनेक्शन के जरिए संप टैंक तक पानी देता है। इसके बाद कॉलोनी में वितरण की जिम्मेदारी रहवासी समिति की होती है। समिति को वॉल्वमैन और ऑपरेटर रखने के साथ मोटर संचालन, बिजली बिल और पाइपलाइन की मरम्मत पर खर्च करना पड़ता है। नई व्यवस्था में ये जिम्मेदारियां एजेंसी उठाएगी।
टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल
इससे समितियों को संचालन की झंझट से राहत मिलेगी, लेकिन इसके बदले उन्हें एजेंसी का तय सेवा शुल्क देना होगा। हालांकि, नगर निगम द्वारा इसके लिए तीन टेंडर लगाए गए थे और तीनों ही टेंडर एक कंपनी को दिए जाने को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं, जलापूर्ति जैसी बुनियादी नागरिक सेवा में निजी एजेंसी की भूमिका बढ़ाने पर सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्षदों ने पूछा है कि एजेंसी के चयन और व्यवस्था लागू करने से पहले नगर निगम परिषद की मंजूरी ली गई या नहीं।
17 रुपये में पानी, आगे का शुल्क अलग
नगर निगम द्वारा शहर में एक लीटर पानी 17 रुपये में दिया जाता है और एजेंसी को भी इसी रेट पर देगा। कालोनी समिति और एजेंसी आपसी सहमति से पानी की सप्लाई और रखरखाव का शुल्क तय करेंगे। यह दर करीब 20 से 22 रुपये प्रति हजार लीटर तक रहने का अनुमान है।
रहवासियों से मिलने वाली राशि निगम के खाते में जमा होगी। निगम अपना हिस्सा काटकर एजेंसी को भुगतान करेगा। काम में लापरवाही या अनुबंध की शर्तें पूरी नहीं होने पर भुगतान रोकने और पेनल्टी लगाने का प्रावधान भी रहेगा।
35 से 40 करोड़ रुपये की आय वाली व्यवस्था
भोपाल में करीब 829 कॉलोनियों में बल्क कनेक्शन से पानी दिया जा रहा है। इनमें लगभग 74,905 मकान हैं और निगम को इनसे सालाना 35 से 40 करोड़ रुपये की आय होती है। इन कॉलोनियों में अलग-अलग घरेलू कनेक्शन देने पर करीब 874 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था। ऐसे में नया माडल निगम को बिना इतना बड़ा निवेश किए व्यवस्था चलाने का विकल्प देता है।
जलापूर्ति जनता से जुड़ी मूलभूत नागरिक सेवा है, इसे मनमाने तरीके से निजी हाथों में नहीं दिया जा सकता। परिषद द्वारा स्वीकृत नीति को बदलकर एमआइसी ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जलापूर्ति जैसी मूलभूत नागरिक सेवा निजी कंपनी को सौंप दी। नगर निगम जहां लगभग 250 रुपये प्रतिमाह जल प्रभार लेता है, वहीं जनता से 700 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। यह भोपाल की जनता के साथ धोखा और नगर निगम के निजीकरण की शुरुआत है। इससे न परिषद की भूमिका कमजोर हुई है और भविष्य में जल व्यवस्था के निजीकरण का रास्ता भी खुल जाएगा। - शबिस्ता जकी, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम
नई व्यवस्था में एजेंसी कॉलोनियों में पानी की सप्लाई और रखरखाव सहित सभी काम करेगी। निगम उसे एक हजार लीटर पानी 17 रुपये में देगा। एजेंसी और कॉलोनी समिति के बीच निगम की निगरानी में करार होगा।- उदित गर्ग, अधीक्षण यंत्री, नगर निगम