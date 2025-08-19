मेरी खबरें
    MP की धरती पर 'लव जिहाद और ड्रग माफिया' को लगाएंगे ठिकाने, CM मोहन यादव का सख्त बयान

    सीएम ने कहा राज्य सरकार किसी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है। सबको एक-एक कर ठिकाने लगाएंगे। सभी प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाते हुए बहन-बेटियों को हर संभव सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। यह बात मुख्यमंत्री ने मंगलवार को भोपाल के हुजूर और नरेला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव को संबोधित करते हुए कही।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 10:06:44 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 10:06:44 PM (IST)
    MP की धरती पर 'लव जिहाद और ड्रग माफिया' को लगाएंगे ठिकाने, CM मोहन यादव का सख्त बयान
    सीएम मोहन यादव ने अपराध को लेकर दिखाए कड़े तेवर। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपराध को लेकर दिखाए कड़े तेवर
    2. बोले- MP से लव जिहाद और ड्रग माफिया को लगाएंगे ठिकाने
    3. हमारी सरकार महिलाओं को हर संभव सुरक्षा देने संकल्पित

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा है कि प्रदेश में बहन-बेटियों पर कुदृष्टि डालने वालों, लव जिहादियों और ड्रग माफिया को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। लव जिहादी हो या ड्रग माफिया, इनके माध्यम से जो भी आपराधिक गतिविधियां की जा रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसा जा रहा है।

    सरकार किसी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं

    राज्य सरकार किसी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है। सबको एक-एक कर ठिकाने लगाएंगे। सभी प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाते हुए बहन-बेटियों को हर संभव सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। यह बात मुख्यमंत्री ने मंगलवार को भोपाल के हुजूर और नरेला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव को संबोधित करते हुए कही।

    भाई-दूज पर भी मिलेगी बहनों को सौगात

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार नारी सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रही है। रक्षाबंधन से पहले बहनों को लाड़ली बहना योजना की मासिक किश्त सहित 250 रुपये का शगुन अलग से भेजा गया है। बहनों के हाथ में यश होता है, लक्ष्मी पूजन भी उन्हीं के माध्यम से होता है। अब दीपावली के बाद भाई-दूज से प्रदेश भर की लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपये की सौगात मिलेगी। बहनों का स्नेह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार है।

    बहनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को राखियां बांधीं

    मुख्यमंत्री को बहनों की ओर से बड़ी राखी भेंट की गई। इसके बाद कई लाड़ली बहनों ने उन्हें राखियां बांधीं। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों का अभिनंदन किया। नरेला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी बहनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्री विश्वास सारंग को राखियां बांधीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेला का यह रक्षाबंधन महोत्सव केवल उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, विश्वास और संस्कारों का प्रतीक है।

