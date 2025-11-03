Weather Forecast Explainer: बारिश होगी या नहीं? जानें मौसम विभाग कैसे करता है पूर्वानुमान

एजेंसी, नई दिल्ली। 'अगले दो दिनों तक MP में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट...' अगर आप खबरों के प्रति जागरूक है तो इससे मिलती-जुलती हेडलाइन आपके स्क्रीन पर भी आया होगा। मगर, क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम विभाग (IMD) कैसे बताता है कि कल बारिश होगी या लू चलेगी? आखिर वो कौन-सी तकनीकें हैं, जिनसे मौसम वैज्ञानिक इतनी दूर की भविष्यवाणी कर लेते हैं? आइए जानते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान यानी Weather Forecast कैसे तैयार होता है।

मौसम पूर्वानुमान क्या है? मौसम पूर्वानुमान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसी जगह की वायुमंडलीय स्थिति का वैज्ञानिक ढंग से अनुमान लगाया जाता है। यानी मौसम वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि आने वाले समय में हवा, तापमान, नमी और बारिश जैसी परिस्थितियां कैसी रहेंगी।

पहले के समय में लोग आकाश देखकर या बैरोमीटर जैसे साधनों से मौसम का अनुमान लगाते थे। लेकिन अब यह काम पूरी तरह से आधुनिक कंप्यूटर, उपग्रहों और रडार की मदद से किया जाता है। आधुनिक तकनीक से कैसे होता है पूर्वानुमान? भारतीय मौसम विभाग (IMD) हर दिन देशभर के हजारों स्थानों से हवा, नमी, तापमान और दबाव से जुड़ा डेटा इकट्ठा करता है। ये आंकड़े जमीन के स्टेशनों, समुद्र के बुआ, हवाई गुब्बारों और उपग्रहों से मिलते हैं। इस विषय पर पूरी जानकारी मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने दी। 1. उपग्रह (Satellites): आसमान से तस्वीरें लेकर बादलों की स्थिति, हवा की दिशा और तापमान का पता लगाते हैं।

2. डॉप्लर रडार (Doppler Radar): हवा की गति और दिशा मापने में मदद करता है। इससे तूफानों, चक्रवातों और भारी बारिश की जानकारी पहले ही मिल जाती है।

3. सुपर कंप्यूटर (Supercomputers): ये मशीनें वायुमंडल के जटिल गणितीय मॉडलों पर काम करती हैं और लाखों गणनाओं के आधार पर मौसम का अनुमान लगाती हैं। चक्रवात और तूफानों की सटीक भविष्यवाणी पिछले कुछ सालों में भारत ने मौसम पूर्वानुमान में बड़ी सफलता हासिल की है। जैसे - ओडिशा और आंध्रप्रदेश का फाइलिन चक्रवात, हुदहुद, निलोफर या ओखी तूफान - इन सभी की जानकारी मौसम विभाग ने पहले ही दे दी थी।