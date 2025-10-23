डिजिटल डेस्क। दीपावली की खुशियों के बीच सोशल मीडिया पर एक फन ट्रेंड ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। हम बात कर रहे हैं देसी जुगाड़ से बनी कार्बाइड गन की, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आम बोलचाल में लोग इसे 'कार्बाइड बम' या 'कार्बाइड क्रैकर' भी कहते हैं। इसकी वजह से देश के कई राज्यों में बच्चों की आंखों में गंभीर चोटें आई हैं।

क्या है कार्बाइड बम? यह देसी गन प्लास्टिक पाइप, गैस लाइटर, और कैल्शियम कार्बाइड से मिलकर बनाई जाती है। पाइप में भरा कैल्शियम कार्बाइड जब पानी से मिलता है तो एसिटिलीन गैस पैदा होती है। इसमें एक छोटी सी चिंगारी मिलते ही तेज धमाका होता है।

चेहरे, आंखों और कॉर्निया के बेहद खतरनाक विस्फोट होने और पाइप टूटने पर निकलने वाले प्लास्टिक के छोटे-छोटे जैसे छर्रे, सीधे शरीर में खासकर आंखों में घुसकर गंभीर चोटें पहुंचाते हैं। इससे चेहरे, आंखों और कॉर्निया को गंभीर क्षति पहुंचती है, साथ ही यह दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए भी घातक है। कई मामलों में लोगों की आंख की पुतली फटने तक की स्थिति बन गई, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत सर्जरी करानी पड़ी। कार्बाइड पटाखों में हैं अत्यधिक रासायनिक तत्व एम्स भोपाल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. भावना शर्मा ने बताया कि एम्स भोपाल में इसके कई मामले आए हैं। इसमें से आठ मरीजों का एम्नियोटिक झिल्ली प्रत्यारोपण किया जा रहा है, जिससे आंख की क्षतिग्रस्त सतह को ठीक किया जा सके। अभी तक आठ मरीजों की सर्जरी हो चुकी है और बाकी का इलाज जारी है। समय पर इलाज से कई मामलों में रोशनी बचाई जा सकती है।