खाने की थाली में गिरा कीचड़ तो मां ने टोका, पड़ोसियों ने चाकू घोंपकर कर दी बेटे की हत्या, महिला भी घायल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के इब्राहिमगंज में दीपावली की रात पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों ने 25 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपित नाली में सुतली बम और राकेट चला रहे थे। इससे उछल रहा कीचड़ अनिकेत खटीक के घर की दीवार और छत पर गिर रहा था। छत पर खाना खा रही उसकी मां की थाली में भी कीचड़ के छींटे पहुंचे तो वह नीचे जाकर पड़ोसियों को टोकने लगीं। इसी बात पर विवाद हुआ।

मां को भी चाकू मारकर घायल कर दिया मां के समर्थन में आए अनिकेत पर आरोपितों ने चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची मां को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। अनिकेत की सोमवार तड़के इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि मां हमीदिया में इलाजरत हैं। हनुमानगंज पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है, फरार चार की तलाश की जा रही है।

साथियों के साथ घर के बाहर पटाखे जला रहा था पुलिस के अनुसार इब्राहिमगंज निवासी अनिकेत दवा बाजार स्थित मेडिकल दुकान में काम करता था। वह पिता के गल्ला मंडी के कारोबार में भी सहयोग करता था। घर के सामने रहने वाले प्रेम बस्तवार से उसकी पुरानी रंजिश थी। दीपावली की रात करीब 10 बजे प्रेम अपने दोस्त अमन रैकवार, आदित्य और अन्य साथियों के साथ घर के बाहर पटाखे जला रहा था। अनिकेत के मौसेरे भाई अर्नब ने बताय कि वे नाली में सुतली बम और राकेट फोड़ रहे थे। इससे कीचड़ उछलकर अनिकेत के घर की छत तक पहुंच रहा था। उस समय उसकी मां छत पर बैठकर खाना खा रही थीं। थाली में कीचड़ गिरने पर उन्होंने नीचे जाकर प्रेम को टोका।