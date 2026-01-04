जलक्रीड़ा और मछलियों का शिकार करने 5 हजार किमी दूर से भोपाल पहुंचा विदेशी मेहमान 'व्हिस्कर्ड टर्न'

मोहम्मद अबरार खान, नईदुनिया, भोपाल। कड़ाके की ठंड की शुरुआत के साथ ही भोपाल की झीलें एक बार फिर सात समंदर पार से आए प्रवासी पक्षियों के कलरव से गुलजार हो गई हैं। यूरोप, चीन और मध्य एशिया से लगभग पांच किलोमीटर की लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा तय कर ''व्हिस्कर्ड टर्न'' राजधानी पहुंच चुके हैं। रविवार को मोतिया तालाब में इन पक्षियों को झुंड के रूप में जलक्रीड़ा करते और छोटी मछलियों का शिकार करते देखा गया।

मूंछ जैसी रेखा है इसकी विशेष पहचान व्हिस्कर्ड टर्न मुख्य रूप से झीलों, तालाबों और दलदली क्षेत्रों (वेटलैंड्स) में रहना पसंद करता है। भोपाल के जल निकाय इनके लिए सबसे अनुकूल स्थल साबित हो रहे हैं। पतले नुकीले पंख, अत्यंत फुर्तीली उड़ान और चोंच के पास मूंछ जैसी दिखने वाली सफेद रेखा इसकी प्रमुख पहचान है, जिसके कारण इसे ''व्हिस्कर्ड'' नाम दिया गया है। यह पक्षी उड़ते हुए पानी की सतह से पलक झपकते ही जलीय कीट और मछलियां पकड़ने में माहिर है।