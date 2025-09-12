मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश के सबसे धनी MLA संजय पाठक- संपत्ति 2,42,00,00,000 रुपये, प्राइवेट जेट के मालिक... फिर क्यों आए चर्चा में?

    संजय पाठक की प्रोफाइल एक ऐसे नेता की है, जो धन, शान और विवाद - तीनों वजहों से चर्चाओं में रहते हैं। जहां उनकी संपत्ति और प्राइवेट जेट उनकी सफलता की कहानी कहते हैं, वहीं खनन विवाद जैसे मुद्दे उन्हें मुश्किलों में डालते हैं।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 07:17:51 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 07:17:51 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के सबसे धनी MLA संजय पाठक- संपत्ति 2,42,00,00,000 रुपये, प्राइवेट जेट के मालिक... फिर क्यों आए चर्चा में?
    मध्य प्रदेश के सबसे धनी MLA संजय पाठक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में संजय पाठक एक चर्चित चेहरा हैं। कटनी जिले की विजयराघवगढ़ विधानसभा सीट से विधायक संजय पाठक को प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में गिना जाता है। उनकी पहचान न केवल एक प्रभावशाली नेता के रूप में है, बल्कि अपार संपत्ति और आलीशान जीवनशैली के कारण भी वे सुर्खियों में रहते हैं।

    संपत्ति और आलीशान जीवन

    साल 2023 विधानसभा चुनाव में दाखिल एफिडेविट के अनुसार, संजय पाठक की कुल संपत्ति 242.09 करोड़ रुपये (BJP MLA Sanjay Pathak Net Worth) है। वे प्राइवेट जेट के मालिक भी हैं, जो उन्हें अन्य विधायकों से अलग बनाता है। 2022-23 में उनकी आय 3.9 करोड़ रुपये रही, जबकि उनकी पत्नी निधि पाठक की आय 4.02 करोड़ रुपये दर्ज की गई। हालांकि, अपार संपत्ति के बावजूद उनके ऊपर करीब 19 करोड़ रुपये का कर्ज भी है।

    राजनीतिक सफर

    विजयराघवगढ़ सीट से लगातार राजनीति कर रहे संजय पाठक का नाम क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं में आता है। उनकी सक्रियता और संगठन पर पकड़ ने उन्हें पार्टी में पहचान दिलाई।

    विवादों से घिरा नाम

    हाल ही में वे अवैध खनन से जुड़े मामले में चर्चा में आए। हाई कोर्ट के जज विशाल मिश्रा ने खुलासा किया कि पाठक ने उनसे फोन पर बातचीत करने की कोशिश की थी। इसके बाद जज ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। इतना ही नहीं, पाठक के वकील अंशुमान सिंह ने भी केस से खुद को अलग कर लिया।

    'मैं ये केस छोड़ रहा हूं...'

    उन्होंने साफ किया है कि मैंने कोर्ट को लिखा है कि आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन और निर्मला मिनरल्स, जिन दो कंपनियों के केस की मैं पैरवी कर रहा था, उनके किसी रिलेटिव ने जस्टिस मिश्रा को कॉल किया। इस बात का जस्टिस मिश्रा ने एक सितंबर के आदेश में जिक्र किया। इसकी वजह से मैं ये केस छोड़ रहा हूं और मैंने इस बारे में अपने क्लाइंट को बता दिया है।

