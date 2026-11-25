नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल देहात के गुनगा थाना क्षेत्र में पति के चांटा मारने का बदला पत्नी ने उसकी हत्या कर लिया। सिर पर लोहे की रॉड से तीन वार किए तो पति असंतुलित होकर करीब 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। उसकी मौत के बाद पत्नी ने भाई और भांजे की मदद से शव कुएं से निकलवाया और करीब छह किलोमीटर दूर जंगल में फेंक दिया।

रिश्तेदारों को हादसे की कहानी सुनाई और दो दिन तक हत्या छिपाए रखी। सोमवार को शव का अंतिम संस्कार करने के लिए जंगल पहुंचे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपितों को पकड़ लिया। पूछताछ में पत्नी ने हत्या की बात कबूल कर ली। मामले में तीन आरोपित गिरफ्तार हैं, जबकि एक फरार है।

रायसेन के रहने वाले हैं दंपती, कुएं की खोदाई के लिए आए थे रायसेन जिले के ग्राम चांदपुर निवासी रमेश बंजारा (35) पत्नी मीना बाई, साले लक्ष्मण और भांजे जगदीश के साथ कुआं खोदने का काम करता था। करीब 15 दिन पहले चारों गुनगा थाना क्षेत्र के ग्राम चंदेरी में भारत सिंह के खेत पर कुआं खोदने आए थे। वहीं कुएं के पास झुग्गी बनाकर रह रहे थे। 21 नवंबर की रात करीब 11 बजे रमेश शराब पीकर आया और पत्नी से विवाद करने लगा। मीना ने उसे घर में जाकर सोने को कहा, लेकिन रमेश ने उसे चांटा मार दिया। इससे गुस्साई मीना ने पास रखी ड्रिल मशीन की रॉड उठाकर उसके सिर पर तीन वार कर दिए। रमेश कुएं के किनारे खड़ा था। चोट लगने से वह सीधे कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई।