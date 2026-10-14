भोपाल में वकील विशाल रामनानी की मौत के बाद पत्नी ने जहर खाकर दी जान, सुसाइड नोट मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में रेलवे ट्रैक पर मृत मिले अधिवक्ता विशाल रामनानी की पत्नी ने भी बुधवार सुबह जहर खाकर खुदकुशी कर ली। महिला ने जान देने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, 29 वर्षीय अधिवक्ता विशाल रामनानी पांच अक्टूबर की रात से लापता थे। वह अपनी बहन गरिमा रामनानी के साथ ​हनुमानगंज थाना क्षेत्र के ईसरानी मार्केट में रहते थे। दोनों भोपाल न्यायालय में वकालत करते थे। पांच अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे गरिमा घर पहुंचीं, जबकि विशाल टहलने के लिए बाहर निकले थे। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी तलाश की तो घर के पास खड़ी स्कूटी की डिक्की में उनका मोबाइल फोन मिला। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाद में विशाल का शव रेलवे ट्रैक पर मिला।