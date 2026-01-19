Bhopal में पत्नी ने गांव में रहने से इनकार किया, पति ने गला और मुंह दबाकर की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छोला मंदिर थाना क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण कालोनी, खेजड़ा में शादी के चौदह महीने बाद ही पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पति शादी के बाद पत्नी रायसेन स्थित गांव के घर में रहने का दबाव बनाता था, जबकि शहरी परिवार में पली-बढ़ी पत्नी इसका विरोध करती थी। दोनों के बीच इसी बात को लेकर कई बार विवाद होता था। बीते दिनों उसने अपनी मां से भी इसकी शिकायत की थी। रविवार रात दोनों इसी बात को लेकर झगड़े और इसी बीच पति ने कपड़े से गला और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही स्वयं पुलिस थाने पहुंचकर इसकी जानकारी दी।

मृतिका और आरोपित की पृष्ठभूमि पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। हालांकि अभी उसके विरूद्ध केस दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस के अनुसार 28 साल की कंचन साहू मूलत: टीलाजमालपुरा की रहने वाली थी। करीब चौदह महीने पहले ही उसकी शादी राधाकृष्ण कालोनी में रहने वाले हेमराज साहू से हुई थी। दोनों की यह दूसरी शादी थी। वे पहली शादी में तलाक ले चुके थे। हेमराज मूलत: रायसेन का रहने वाला है और फुटकर व्यापारी है, जो हाट बाजार में दाल बेचता है। दंपती यहां अकेले रहते थे।