क्या भोपाल बनेगा दूसरा भागीरथपुरा? पाइपलाइन से निकला मरा हुआ चूहा, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से 23 लोगों की मौत के बाद भी भोपाल नगर निगम ने कोई ठोस सबक नहीं लिया। राजधानी में पेयजल व्यवस्था की जो भयावह तस्वीर सामने आ रही है, उसने नगर निगम और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नरेला जोन, बाणगंगा, विवेकानंद कॉलोनी और नवाब कॉलोनी जैसे इलाकों में नलों से गंदा, बदबूदार और कीड़े-युक्त पानी आना प्रशासनिक लापरवाही का जीता-जागता प्रमाण बन चुका है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे मध्यप्रदेश में प्रत्येक वार्ड में “वाटर ऑडिट” कराने का निर्णय लिया है।

जीतू पटवारी का औचक निरीक्षण सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम के जोन क्रमांक 17 में नवाब कॉलोनी और विवेकानंद कॉलोनी के भ्रमण के दौरान पानी सप्लाई की चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। गंदा पानी सप्लाई होने की शिकायत की जांच के लिए जब पाइपलाइन खोलकर देखा गया तो इसके अंदर से मरा हुआ चूहा निकला। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी स्थानीय कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के साथ दो पहिया वाहन से औचक निरीक्षण को पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने बताया कि अनेक बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम के इंजीनियर ध्यान नहीं दे रहे हैं।