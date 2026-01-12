मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    क्या भोपाल बनेगा दूसरा भागीरथपुरा? पाइपलाइन से निकला मरा हुआ चूहा, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

    इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से 23 लोगों की मौत के बाद भी भोपाल नगर निगम ने कोई ठोस सबक नहीं लिया। राजधानी में पेयजल व्यवस्था की जो भया ...और पढ़ें

    By Nai Dunia News NetworkEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 10:01:17 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 10:01:17 PM (IST)
    क्या भोपाल बनेगा दूसरा भागीरथपुरा? पाइपलाइन से निकला मरा हुआ चूहा, कांग्रेस ने खोला मोर्चा
    क्या भोपाल बनेगा दूसरा भागीरथपुरा?

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से 23 लोगों की मौत के बाद भी भोपाल नगर निगम ने कोई ठोस सबक नहीं लिया। राजधानी में पेयजल व्यवस्था की जो भयावह तस्वीर सामने आ रही है, उसने नगर निगम और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नरेला जोन, बाणगंगा, विवेकानंद कॉलोनी और नवाब कॉलोनी जैसे इलाकों में नलों से गंदा, बदबूदार और कीड़े-युक्त पानी आना प्रशासनिक लापरवाही का जीता-जागता प्रमाण बन चुका है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे मध्यप्रदेश में प्रत्येक वार्ड में “वाटर ऑडिट” कराने का निर्णय लिया है।

    जीतू पटवारी का औचक निरीक्षण

    सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम के जोन क्रमांक 17 में नवाब कॉलोनी और विवेकानंद कॉलोनी के भ्रमण के दौरान पानी सप्लाई की चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। गंदा पानी सप्लाई होने की शिकायत की जांच के लिए जब पाइपलाइन खोलकर देखा गया तो इसके अंदर से मरा हुआ चूहा निकला। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी स्थानीय कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के साथ दो पहिया वाहन से औचक निरीक्षण को पहुंचे। आक्रोशित लोगों ने बताया कि अनेक बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम के इंजीनियर ध्यान नहीं दे रहे हैं।


    नाले के अंदर से बिछी पाइपलाइन

    रहवासियों ने जीतू पटवारी को बताया कि पिछले कई दिनों से बदबूदार पानी आ रहा था। सोमवार को जब पाइपलाइन खोलकर देखा गया तो इसके अंदर एक बड़ा मरा हुआ चूहा नजर आया, जिसे बाहर निकाल कर नगर निगम कॉल सेंटर पर शिकायत की गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने विवेकानंद कॉलोनी के सघन रहवासी इलाके का निरीक्षण किया। यहां देखा कि गंदे नालों के अंदर से वाटर सप्लाई लाइन निकल रही थी। इस दौरान जीतू पटवारी ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो कॉल कर निगम के अधिकारियों को कॉलोनियों की स्थिति दिखाई और इसका कारण पूछा। नगर निगम के अधिकारी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए जिस पर पटवारी ने तुरंत मौके पर आकर एक्शन लेने की सलाह दी है।

    कांग्रेस ने दी निगम घेराव की चेतावनी

    इस क्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दक्षिण-पश्चिम विधानसभा भोपाल के वार्ड क्रमांक-25, बाणगंगा क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया। महिलाओं ने बताया कि पानी में कचरा आ रहा है, बदबू है, सप्लाई का कोई समय तय नहीं और नालियां जाम पड़ी हैं। पटवारी ने कहा कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, लेकिन भोपाल नगर निगम और भाजपा सरकार इस गंभीर जनस्वास्थ्य मुद्दे पर पूरी तरह उदासीन है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार कार्य नहीं हुआ तो कांग्रेस नगर निगम आयुक्त कार्यालय का घेराव करेगी। स्थानीय कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने आरोप लगाया है कि इंदौर के भागीरथपुरा में हुई जानलेवा घटना के बावजूद भोपाल जैसे शहर में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है।

    गंदा पानी और समय की अनिश्चितता से बढ़ी परेशानी

    कॉलोनी में नालियां खुली हुईं पड़ी हैं, जिसमें गंदगी भरी रहती है। इनमें बच्चों के गिरने का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा पानी भी गंदा सप्लाई होता है, जिससे बीमारी का डर बना रहता है। - आबिद खान, नवाब कॉलोनी। सुबह जब नल आते हैं तो शुरू में गंदा पानी आता है। इसको लेकर हम कई बार निगम के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पानी आने का समय भी तय नहीं है। - रुखसाना, विवेकानंद कॉलोनी।

    यह भी पढ़ें- एमपी के 30 हजार आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों का हल्लाबोल, 9 फरवरी से शुरू होगा आंदोलन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.