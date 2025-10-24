विंटर शेड्यूल में भोपाल से 44 उड़ानें, जल्द ही नवीं मुंबई, नोएडा तक भी उड़ानें शुरू होंगी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के हवाई यात्रियों के लिए यह अच्छी खबर है किअब देश के विभिन्न शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ने जा रही है। 26 अक्टूबर से लागू हो रहे नए विंटर शेड्यूल में भोपाल से 22 जोड़ी उड़ानें यानि कुल 44 उड़ानें हो जाएंगी। लंबे समय बाद गोवा उड़ान शेड्यूल में शामिल कर दी गई है।

एक समय भोपाल से केवल दिल्ली एवं मुंबई के लिए ही उड़ानें संचालित होती थीं। अब यह बीते दिनों की बात हो गई है। अब बेंगलुरू, पुणे, हैदराबाद एवं रायपुर जैसे बड़े शहरों के साथ ही दतिया एवं रीवा जैसे इंटर स्टेट रूट पर भी उड़ानें संचालित हो रही हैं। युवाओं को लंबे समय से डायरेक्ट गोवा उड़ान का इंतजार था।

26 अक्टूबर से यह इंतजार पूरा हो जाएगा। दिल्ली तक कनेक्टिविटी बढ़ने से यात्रियों को कम किराये में सीट मिल सकेगी। नए शेड्यूल में दिल्ली तक उड़ानों की संख्या सबसे अधिक है।

इस रूट पर अब एक साप्ताहिक एवं छह दैनिक उड़ानें हो जाएंगी। नए शेड्यूल में फ्लायबिग की रीवा एवं दतिया उड़ान भी शािमल है। रीजनल कनेक्टिविटी अभियान के तहत इन उड़ानों का संचालन होगा।

नवीं मुंबई, जेवर तक सीधी उड़ान

विंटर शेड्यूल अक्टूबर से मार्च माह तक लागू होता है। विंटर के बीच में हाल ही में शुरू हुए देश के दो प्रमुख नए एयरपोर्ट्स से भोपाल का सीध कनेक्शन जुड़ जाएगा।

इंडिगो ने नवीं मुंबई एवं नोएडा के जेवर एयरपोर्ट तक उड़ान शुरू करने के लिए स्लाट लिया है। जनवरी 2026 से इन दोनों शहरों तक सीधी उड़ान मिलने की उम्मीद है।

यह उड़ानें शुरू होने से मुंबई के दूसरे हिस्से में जाने वाले यात्रियों के पास नवीं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने का विकल्प मिल जाएगा।

मुंबई के मुख्य एयरपोर्ट पर पहले की तरह उड़ानों का संचालन होता रहेगा। इसी तरह नोएडा का भोपाल से सीधा संपर्क हो जाएगा।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने स्लाट लिया

एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विंटर सीजन में ही बेंगलुरू उड़ान के साथ भोपाल में दस्तक देने का निर्णय लिया है। कंपनी ने जनवरी 2026 से पहली उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। दूसरे चरण में कंपनी पुणे, दिल्ली एवं मुंबई की उड़ानें भी प्रारंभ कर सकती है।