दिसंबर में होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पंचायतराज अधिनियम में होगा संशोधन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे से तीसरे सप्ताह तक हो सकता है। इसमें सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट के साथ पंचायतराज अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने कालोनाइजर एक्ट का प्रारूप भी तैयार कर लिया है यदि अनुमोदन मिल जाता है तो फिर इसे भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

संसदीय कार्य विभाग ने नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के पहले सप्ताह से विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रस्तावित किया है। हालांकि, इसके दूसरे से तीसरे सप्ताह तक होने की संभावना है। 17 दिसंबर को विधानसभा का स्थापना दिवस रहता है। गत वर्ष एक दिवसीय विशेष बैठक आयोजित की गई थी।