रीवा की परमाणु और केन-बेतवा परियोजना के प्रभावितों का मुद्दा विधानसभा में उठाएगी कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। रीवा के रोझौही-सरई कला क्षेत्र में प्रस्तावित परमाणु और केन-बेतवा परियोजना के प्रभावितों का मुद्दा कांग्रेस विधायक दल विधानसभा में उठाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार मनमर्जी कर रही है। ग्रामीणों की सहमति के बिना काम किया जा रहा है। ग्रामसभा ने सहमति देने से मना कर दिया, इसके बाद भी अनापत्ति जारी काम किया जा रहा है।

मीडिया से चर्चा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ग्रामसभा ने तीन सितंबर 2026 को परमाणु परियोजना के सहमति देने से मना किया। इसके बाद भी 23 सितंबर को अनापत्ति जारी हुई। उन्होंने पूछा कि जब ग्रामसभा ने अनुमति नहीं दी, तो प्रशासन ने ड्रिलिंग की अनुमति किस आधार पर दे दी।