मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Winter Solstice 2025: साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात आज, जानिए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण

    Winter Solstice 2025: आज रविवार 21 दिसंबर को साल 2025 का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होने वाली है। खगोल विज्ञान की भाषा में इस घटना को विंटर सोल्स् ...और पढ़ें

    By Sushil PandeyEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 07:32:39 AM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 07:39:09 AM (IST)
    Winter Solstice 2025: साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात आज, जानिए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण
    साल का सबसे छोटा दिन आज (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्द्ध सूर्य से अधिकतम दूरी पर
    2. 21 दिसंबर की रात साल 2025 की सबसे लंबी रात होगी
    3. आज 21 दिसंबर के बाद धीरे-धीरे बड़े होने लगेंगे दिन

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: रविवार (21 दिसंबर) को आप दिन के काम जल्दी निपटा लें। आज दिन जल्दी बीतेगा, क्योंकि आज की रात इस साल की सबसे लंबी रात है। नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि खगोल विज्ञान की भाषा में इस घटना को विंटर सोल्स्टिस (Winter Solstice) कहा जाता है, जिसमें सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लबंवत होने जा रही हैं।

    यह स्थिति रविवार को भारतीय समयानुसार रात आठ बजकर 33 मिनिट पर होगी। इस समय के बाद सूर्य की कर्क रेखा की ओर उत्तरायण यात्रा आरंभ होगी। सारिका ने इसका वैज्ञानिक कारण बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर साढ़े तेईस डिग्री झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है।


    इस परिक्रमा के दौरान 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्द्ध सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर है। इस समय उत्तरी गोलार्द्ध पर सूर्यकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। 21 के बाद धीरे-धीरे दिन बड़े होने लगेंगे।

    मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में आज दिन की अवधि

    नगर सूर्योदय सूर्यास्त दिन की अवधि
    रायसेन 06:55 शाम 5:37 10 घंटे 42 मिनिट 04 सेकंड
    भोपाल 06:57 शाम 5:39 10 घंटे 42 मिनिट 21 सेकंड
    उज्जैन 07:03 शाम 5:46 10 घंटे 42 मिनिट 40 सेकंड
    नर्मदापुरम 06:54 शाम 5:39 10 घंटे 44 मिनिट 25 सेकंड
    हरदा 06:56 शाम 5:42 10 घंटे 46 मिनिट 06 सेकंड
    बैतूल 06:52 शाम 5:40 10 घंटे 47 मिनिट 49 सेकंड

    यह भी पढ़ें- MP Weather Update: भोपाल-इंदौर में शीतलहर से ठिठुरन, कई संभागों में कोहरे की चादर; दृश्यता 50 मीटर से भी कम

    अलग-अलग शहरों में दिन की अवधि अलग

    आज का छोटा दिन भी अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग अवधि का होगा। जहां मध्यप्रदेश के नगरों में यह लगभग 10 घंटे 44 मिनिट होगा तो उत्तर भारत के नगरों में यह और भी अधिक छोटा होगा। वहीं दक्षिण भारत में यह मध्यप्रदेश के नगरों से अधिक लंबा होगा। तो तैयार हो जाइए संडे की सबसे लंबी रात और छोटा दिन मनाने के लिए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.