Winter Solstice 2025: साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात आज, जानिए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: रविवार (21 दिसंबर) को आप दिन के काम जल्दी निपटा लें। आज दिन जल्दी बीतेगा, क्योंकि आज की रात इस साल की सबसे लंबी रात है। नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि खगोल विज्ञान की भाषा में इस घटना को विंटर सोल्स्टिस (Winter Solstice) कहा जाता है, जिसमें सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लबंवत होने जा रही हैं।
यह स्थिति रविवार को भारतीय समयानुसार रात आठ बजकर 33 मिनिट पर होगी। इस समय के बाद सूर्य की कर्क रेखा की ओर उत्तरायण यात्रा आरंभ होगी। सारिका ने इसका वैज्ञानिक कारण बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर साढ़े तेईस डिग्री झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है।
इस परिक्रमा के दौरान 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्द्ध सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर है। इस समय उत्तरी गोलार्द्ध पर सूर्यकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। 21 के बाद धीरे-धीरे दिन बड़े होने लगेंगे।
|नगर
|सूर्योदय
|सूर्यास्त
|दिन की अवधि
|रायसेन
|06:55
|शाम 5:37
|10 घंटे 42 मिनिट 04 सेकंड
|भोपाल
|06:57
|शाम 5:39
|10 घंटे 42 मिनिट 21 सेकंड
|उज्जैन
|07:03
|शाम 5:46
|10 घंटे 42 मिनिट 40 सेकंड
|नर्मदापुरम
|06:54
|शाम 5:39
|10 घंटे 44 मिनिट 25 सेकंड
|हरदा
|06:56
|शाम 5:42
|10 घंटे 46 मिनिट 06 सेकंड
|बैतूल
|06:52
|शाम 5:40
|10 घंटे 47 मिनिट 49 सेकंड
आज का छोटा दिन भी अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग अवधि का होगा। जहां मध्यप्रदेश के नगरों में यह लगभग 10 घंटे 44 मिनिट होगा तो उत्तर भारत के नगरों में यह और भी अधिक छोटा होगा। वहीं दक्षिण भारत में यह मध्यप्रदेश के नगरों से अधिक लंबा होगा। तो तैयार हो जाइए संडे की सबसे लंबी रात और छोटा दिन मनाने के लिए।