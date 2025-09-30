मेरी खबरें
    भोपाल के पुलिस स्टेशन में ही सुरक्षित नहीं महिला, शिकायत लेकर पहुंची महिला का टीआई ने छीना मोबाइल, जानें पूरा मामला

    बिलखिरिया थाने में शिकायत आवेदन न लिए जाने पर महिला आवेदक और थाना प्रभारी के बीच विवाद हो गया। शिकायतकर्ता मांडवी साहू ने इस घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर साझा किया और डीजीपी से शिकायत की।

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 04:50:24 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 04:50:24 AM (IST)
    भोपाल के पुलिस स्टेशन में ही सुरक्षित नहीं महिला, शिकायत लेकर पहुंची महिला का टीआई ने छीना मोबाइल, जानें पूरा मामला
    भोपाल के पुलिस स्टेशन में ही सुरक्षित नहीं महिला

    HighLights

    1. शिकायत आवेदन न लिए जाने पर महिला आवेदक और थाना प्रभारी के बीच विवाद हो गया
    2. शिकायतकर्ता मांडवी साहू ने इस घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर साझा किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बिलखिरिया थाने में शिकायत आवेदन न लिए जाने पर महिला आवेदक और थाना प्रभारी के बीच विवाद हो गया। शिकायतकर्ता मांडवी साहू ने इस घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर साझा किया और डीजीपी से शिकायत की।

    महिला का आरोप

    महिला का आरोप है कि वह जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कराने आई थीं, लेकिन थाना प्रभारी ने मामले में कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और न्यायालय जाने की सलाह दी। जब महिला ने पुलिस कर्मचारियों के असहयोग का वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो थाना प्रभारी उमेश सिंह चौहान ने उसका मोबाइल छीन लिया और उसे टेबल पर पटक दिया।

    पुलिस ने क्या कहा

    थाना प्रभारी चौहान ने बताया कि महिला के मामले में 2022 में पहले ही प्रकरण दर्ज किया जा चुका है, जिसमें चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जमीन विवाद में 28 आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद सभी को जमानत पर रिहा किया गया है। महिला ने पुराने प्रकरण में दोबारा शिकायत दर्ज करने की मांग की, जिस पर थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि इस पर कार्रवाई कैसे की जा सकती है। महिला को सलाह दी गई थी कि वह न्यायालय में चल रहे प्रकरण की पेशी में तथ्यों को प्रस्तुत करें, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थीं।

