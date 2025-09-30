भोपाल के पुलिस स्टेशन में ही सुरक्षित नहीं महिला, शिकायत लेकर पहुंची महिला का टीआई ने छीना मोबाइल, जानें पूरा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बिलखिरिया थाने में शिकायत आवेदन न लिए जाने पर महिला आवेदक और थाना प्रभारी के बीच विवाद हो गया। शिकायतकर्ता मांडवी साहू ने इस घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर साझा किया और डीजीपी से शिकायत की।

महिला का आरोप महिला का आरोप है कि वह जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कराने आई थीं, लेकिन थाना प्रभारी ने मामले में कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और न्यायालय जाने की सलाह दी। जब महिला ने पुलिस कर्मचारियों के असहयोग का वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो थाना प्रभारी उमेश सिंह चौहान ने उसका मोबाइल छीन लिया और उसे टेबल पर पटक दिया।