भोपाल में मदद के नाम पर ठगों ने महिला के जेवर हड़पे, बदले में फर्जी नोट दिए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नादरा बस स्टैंड चौराहे पर सिरदर्द की दवा लेने आई महिला को ठगों ने मदद के नाम पर उसके जेवर हड़प लिए। उन्होंने नोटों की गड्डी पोस्ट आफिस में जमा करने के लिए मदद मांगी और भरोसे में जेवर उतरवा लिए, वहीं जब महिला ने नोटों की गड्डी चैक की तो नकली नोट निकले। शिकायत पर हनुमानगंज पुलिस ने केस दर्ज किया है।

दवा लेने आई थी पुलिस के अनुसार 50 वर्षीय फूलमती सिमोलिया निवासी घोड़ा निक्कास, मेडिकल स्टोर पर दवा लेने पहुंची थीं। तभी एक युवक ने उनसे पोस्ट आफिस का पता पूछा और महिला बातचीत में उलझ गईं। इसी दौरान दूसरा युवक भी आ गया और दोनों ने पोस्ट आफिस में रकम जमा कराने की मदद मांगी।