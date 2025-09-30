भोपाल में मदद के नाम पर ठगों ने महिला के जेवर हड़पे, बदले में फर्जी नोट दिए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नादरा बस स्टैंड चौराहे पर सिरदर्द की दवा लेने आई महिला को ठगों ने मदद के नाम पर उसके जेवर हड़प लिए। उन्होंने नोटों की गड्डी पोस्ट आफिस में जमा करने के लिए मदद मांगी और भरोसे में जेवर उतरवा लिए, वहीं जब महिला ने नोटों की गड्डी चैक की तो नकली नोट निकले। शिकायत पर हनुमानगंज पुलिस ने केस दर्ज किया है।
दवा लेने आई थी
पुलिस के अनुसार 50 वर्षीय फूलमती सिमोलिया निवासी घोड़ा निक्कास, मेडिकल स्टोर पर दवा लेने पहुंची थीं। तभी एक युवक ने उनसे पोस्ट आफिस का पता पूछा और महिला बातचीत में उलझ गईं। इसी दौरान दूसरा युवक भी आ गया और दोनों ने पोस्ट आफिस में रकम जमा कराने की मदद मांगी।
गुरुद्वारा के पास उन्होंने महिला को नोटों से भरी थैली थमाकर कहा कि इसमें 2.50 लाख रुपये हैं, इसे जमा करा दें। भरोसे के नाम पर उन्होंने महिला से सोने के टाप्स और मंगलसूत्र उतरवा लिया। महिला जब नादरा बस स्टैंड लौटीं और थैली खोली तो उसमें सिर्फ सादे कागज की गड्डी निकली।
आरोपियों की तलाश जारी
घटना की जानकारी उन्होंने बेटे अंकित को दी, जिसने उन्हें थाने पहुंचाया। पुलिस ने दोनों अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी तलाश की जा रही है।
