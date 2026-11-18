नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने पहुंची कानपुर की एक महिला को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 4.66 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.35 लाख रुपये बताई गई है। आरोपित महिला ग्राहक को ड्रग्स की डिलीवरी देने के लिए वीआईपी गेस्ट हाउस के पीछे स्थित एक निर्माणाधीन भवन के पास पहुंची थी। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन भी जब्त किया है।

क्राइम ब्रांच के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि वीआईपी गेस्ट हाउस के पीछे निर्माणाधीन भवन के पास एक महिला एमडी ड्रग्स लेकर खड़ी है और ग्राहक को इसकी सप्लाई करने वाली है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध महिला को पकड़ लिया।