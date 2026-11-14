ऐशबाग जनता क्वार्टर की महिलाएं पहुंची मंत्री के बंगले, बोलीं- मदद नहीं तो राखी वापस लो

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ऐशबाग स्थित हाउसिंग बोर्ड के करीब 600 जनता क्वार्टर खाली कराने और प्रस्तावित तोड़फोड़ की कार्रवाई से नाराज महिलाएं शनिवार शाम पांच बजे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के 74 बंगला स्थित निवास पहुंचीं। महिलाओं ने मंत्री से मुलाकात कर परिवारों को बेघर होने से बचाने और वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने की गुहार लगाई।

किराये का मकान आर्थिक स्थिति से बाहर महिलाओं ने कहा कि वे वर्षों से जनता क्वार्टर में रह रही हैं। अचानक मकान खाली करने के नोटिस मिलने से उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। परिवारों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं। किराये पर मकान लेना उनकी आर्थिक स्थिति से बाहर है। महिलाओं ने भावुक होकर कहा कि अगर मंत्री उनकी मदद नहीं कर सकते तो उनसे राखी वापस ले लें, लेकिन उन्हें बेघर होने से बचाएं।