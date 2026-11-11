भोपाल में 19 नवंबर से महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच, दर्शकों की एंट्री होगी फ्री

इस चैंपियंस ट्रॉफी में 6 देशों की शीर्ष महिला हॉकी टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें लगभग 150 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगी। हर दिन फ्लड लाइट की दूधिया रोशनी में तीन डे-नाइट मुकाबले खेले जाएंगे। इन मैचों का 166 देशों में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर सीधा प्रसारण (लाइव) किया जाएगा।