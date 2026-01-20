मेरी खबरें
    वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-2026: गूगल करेगा मप्र में आईटी, आईटीईएस और डेटा सेंटर में निवेश

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 07:30:47 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 07:31:16 PM (IST)
    वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-2026: गूगल करेगा मप्र में आईटी, आईटीईएस और डेटा सेंटर में निवेश
    गूगल के एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट गुप्ता ने दिखाई रुचि।

    HighLights

    1. बैठक में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला सहित अधिकारी उपस्थित रहे।
    2. हरित ऊर्जा आधारित नीति तैयार करने की योजना से अवगत कराया गया।
    3. मध्यप्रदेश की क्षमता, सहयोगी दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया गया।

    वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-2026: गूगल के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता के साथ दावोस में मंगलवार को मध्यप्रदेश के अधिकारियों ने बैठक कर राज्य में आईटी, आईटीईएस सेक्टर और मौजूदा प्रस्तावित डेटा सेंटर परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। गुप्ता ने मध्यप्रदेश में आईटी, आईटीईएस और डेटा सेंटर में निवेश की रुचि दिखाई।

    कृषि और शिक्षा में जेमिनी एआई के उपयोग पर हुआ संवाद

    बैठक में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला सहित अधिकारी उपस्थित रहे। गूगल की ओर से राज्य में जेमिनी एआई (Gemini AI) के माध्यम से कृषि एवं शिक्षा क्षेत्रों में नवाचार और डिजिटल समाधान लागू करने की संभावनाओं पर भी विचार साझा किए गए।


    बैठक में राज्य शासन द्वारा आईटी एवं डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए पर्याप्त एवं सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हरित ऊर्जा आधारित नीति तैयार करने की योजना से अवगत कराया गया। साथ ही, गूगल जैसी वैश्विक कंपनियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की मध्यप्रदेश की क्षमता, अनुकूल नीतिगत ढांचा और सहयोगी दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया गया।

    गूगल के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने आईटी अवसंरचना, डिजिटल नवाचार और कौशल विकास के माध्यम से मध्यप्रदेश को एक उभरते तकनीकी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सहयोग दिए जाने पर सहमति व्यक्त की।

