    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 07:49:05 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 07:49:05 PM (IST)
    MP में रक्षक बना 'राक्षस', नशे में धुत होकर बीवी को बुरी तरह पीटा... पत्नी पहुंची थाने
    MP में रक्षक बना 'राक्षस'

    नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में भारतीय सेना के एक हवलदार ने अपनी पत्नी के साथ अमानवीय अत्याचार किया है। आरोप है कि शराब के नशे में धुत इस जवान ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे वह अधमरी हो गई। पीड़ित पत्नी का आरोप है कि उसके पति के मोहल्ले की एक महिला से नाजायज संबंध हैं, जिसका विरोध करने पर वह उसे पीटता है।

    पति शराब का आदी

    इस घटना के बाद, पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना पन्ना जिले के अजयगढ़ की है, जहां सतीश अवस्थी नामक एक हवलदार भारतीय सेना में कार्यरत है। उसकी पत्नी, वर्षा अवस्थी, ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब का आदी है और जब भी वह छुट्टी पर घर आता है, तो उसके साथ मारपीट करता है।

    अधमरी हालत में घर के सामने गिरी

    ताजा घटना तब हुई, जब वर्षा साते संतान का व्रत रखे हुए थी और फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। उसी दौरान, नशे में धुत सतीश घर पहुंचा और बिना कुछ सुने उस पर हमला कर दिया। उसने वर्षा को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह अधमरी हालत में घर के सामने गिर गई।

    घरेलू अत्याचारों पर लगाम लगाने की मांग

    पत्नी की चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वही पीड़िता की शिकायत के आधार पर, अजयगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी हवलदार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोग इस तरह के घरेलू अत्याचारों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं।

